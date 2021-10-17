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ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi - Son Dakika

ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi

17.10.2021 13:20

ÇAYKUR, 2021 alım kampanyasında şu ana kadar 853 bin 584 ton yaş çay alarak tarihinin en yüksek çay alımını gerçekleştirdi.

ÇAYKUR, 2021 alım kampanyasında şu ana kadar 853 bin 584 ton yaş çay alarak tarihinin en yüksek çay alımını gerçekleştirdi.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, 2021 yılında Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri de gözetilerek, verimli bir yaş çay tarım sezonu geçirdiğini anlattı.

Alim, 1938 yılında kurduğu bir atölye ile yaş çay yolculuğuna başlayan ÇAYKUR'un aldığı 135 kilogram yaş çay ile 30 kilogram kuru çay elde ettiğini, gelinen noktada 47 fabrika ile yaş çay yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

2021 yılı yaş çay kampanyasının sonuna gelindiğinin altını çizen Alim, "Bu yıl ÇAYKUR'un kuruluşundan bugüne kadar en yüksek çay alımı gerçekleşti. 1999 yılında 843 bin ton gibi bir alım gerçekleşmişti. En fazla alım diye geçiyordu." dedi.

Bu sene üreticilerin çoğunluğunun ÇAYKUR'u tercih ettiğini, ÇAYKUR'un da sosyal devlet anlayışı ile üreticiyi mağdur etmemek için gelen çayın tamamını aldığını anlatan Alim, "853 bin 584 ton yaş çay alımı gerçekleşti. Bu haliyle alımlarımızın en yükseği gerçekleşmiş oldu. Üreticilerimizi mağdur etmemek, sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmek için böyle bir alımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Alim, kontenjan uygulamasının son üç yılda, dönümüne günlük 10 kilogramdan 15 kilogram ortalamasına çıkarıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu uygulamalar ile 2018 yılında 732 bin tona, 2019'da 752 bin, 2020'de de 753 bin tona çıkmış olduk. Ender durumların dışında hiçbir şekilde 15 kilogram günlük kontenjan altına düşülmedi. Üreticimiz korundu. Kapasitemiz 9 bin 50 ton. Alımlarımız genelde günlük 11 bin 500 ton seviyelerinde oldu. Bunun üzerine çıkarsak çayı ya dökeceğiz ya da yakacağız. Bizde bu mecburiyet oluşunca 15 kilonun altına düştük. Genelde kontenjan 15-20 kilogram arasında gerçekleşti. Üçüncü sürgünde ise dönüme 50 kilogram altına kontenjan çok az uygulandı. Üreticilerimizin büyük çoğunluğu çok net, rahat, hiç kimse zorlanmadan çaylarını teslim ettiler. Alımlarımız devam ediyor. Birkaç gün içerisinde alımları tamamlayacağız."

"Çay satışlarında belli bir seviyeye geldik"

Kuru çay satışının 2021 yılında hedeflerinin 150 bin ton olduğunun altını çizen Alim, "Çay satışlarında belli bir seviyeye geldik. Hedefimizde şaşma olacağını düşünmüyoruz. Fiili satış olarak 150 bin tonu geçeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇAYKUR'un hediyelik konseptindeki çay alternatiflerini geliştirdiğini anlatan Alim, "Geçen yıl 50 bin adet hediyelik kutu satışımız oldu. Bu yıl farklı konseptte yıl sonu hediyelik hazırlıklarımız devam ediyor. Hediyelik ürünlerimiz 70 ile 250 lira arasında değişiyor. İçindeki çayın fiyatına göre daha da yukarı çıkabilir. Bu yıl özel hazırladığımız hediyelik gurme çay fiyatı 150 lira seviyesinde olacak. Hediyeleşme anlamında çaydan daha güzel bir hediye olacağını zannetmiyorum." diye konuştu.

Yaş çay bahçelerinde gençleştirme işlemi yapılacak

Alim, 2022 yılında yaş çay bahçelerinin budamasının 7'de bir olarak belirlendiğini, buna göre bahçelerin her 7 dönümde bir dönümünün budanacağını aktardı.

Genel Müdür Alim, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi budamayı çok iyi biliyor. Bu yıl budama çay bahçelerinde 20 santimetrenin altında olacak. Gençleştirme işlemi yapılacak. Kaliteli, sağlıklı verimli ürün almayı hedefliyoruz. Devletimiz bunu karşılığını budamanın yüzde 70 oranında tazminatını ödüyor. Burada olması gereken gerçekçi bir budama yapacağız. 10 yıl önce budanan çaylıklardan başlayacağız. Alışkanlık haline gelmiş aynı yerlerin budaması olmayacağı gibi yapacağımız işlemi sağlıklı yaparsak verimde kalitede faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Budanan çaylıkların çapalanmasını öneri olarak üreticilere sunduklarını işaret eden Alim, "Toprak havalanacağı için bitkiye can suyu şeklinde sağlık kazandıracak. Birçok uzman çaya gübre verme yerine yüzeyde bekleyen azotun toprağa çapalanarak karıştırılması halinde gübreye bile ihtiyaç duyulmayacağı şeklinde söylemde bulunuyor. Ben uzman değilim ama uzmanların söylemleri bu anlamda üreticilerimiz için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi
ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi
ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi
ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi
ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi

Giresun, Trabzon, Rize, Çay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇAYKUR, tarihinin en yüksek yaş çay alımını gerçekleştirdi - Son Dakika
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