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ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ

28.10.2021 13:26

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 102 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun ilgi gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 102 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun ilgi gördü. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğuran fuara yoğun katılımdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy Belediyesi işbirliği ile bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 3 gün süren Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, yoğun katılım oldu. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarının 5'incisini gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen yıl pandemi nedeniyle fuarı online olarak düzenlediklerini belirten Kozuva, "Fuarımız bölgedeki KOBİ'lerin büyük firmalar ile işbirliğinde olmalarına önemli fırsatlar sağlamaktadır. Büyük ölçekli firmalar açısından da, bölgedeki yan sanayi sektörlerini tanımaları açısından verimli bir ortam oluşturmaktadır. Metal, makine, alüminyum, elektrik, elektronik, plastik ve ambalaj gibi birçok sektörde firmaların katılım sağlamasıyla yeni network ağları oluşturulması ve katılıcı firmalara sektörler arası bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanmaktadır. Yenilik ve gelişmeleri takip etme fırsatı doğmaktadır" dedi.

Kozuva, "Bu zamana kadar yaşadığımız birçok sıkıntılı süreci nasıl aştıysak, pandemi sebebiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ekonomik sıkıntıların da Türk özel sektörü olarak üstesinden geleceğimize ve sıkıntıların hepsini aşacak iradeye ve imkana ülke olarak sahip olduğumuza inandık. Fuara yoğun katılım bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, fuarın her yıl büyüyüp, gelişerek yoluna devam ettiğini belirterek, fuara 102 firmanın katıldığını söyledi. Şahin, "Fuarın amacı büyük üreticilerle küçük üreticileri bir araya getirerek onların mal alımlarını ve tedarik zincirlerini hem maliyet avantajı açısından hem de lojistik açıdan avantajlar sağlayarak alıcı ve satıcı arasında maliyet farkını azaltmak. Böylelikle bölgemizde daha fazla üretim olurken istihdamı artırıyor ve katma değerli üretime destek vermiş oluyoruz. Bizler biliyoruz ki üreterek, ürettiğini satarak ve ihraç ederek büyüyebiliriz ve kalkınabiliriz. Trakya bölgemizin de bu anlamda geçen seneki ihracatı 1 milyar dolar fakat firmalarımızın genel merkezleri İstanbul'da olduğu için 5-6 milyar dolar olması gereken seviye şuan yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar civarında. İnşallah bölgemizde meclis başkanımızın himayelerinde valimiz, milletvekillerimiz, oda borsa başkanlarımızla el birliği içerisinde bu ihracatı daha yukarılara taşımayı hedeflemekteyiz" diye konuştu.

'FUAR İYİ GEÇTİ'

Fuara katılan tekstilci Mehmet Çakır, katılımın güzel olduğunu ve bir çok firmanın burada kendisini tanıtma imkanı bulduğunu belirterek, "Burada sanayiciler olarak kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Biz pandemi sürecinde başlayan maskelik kumaş üretiyoruz. En ucuz kumaş diye tabir ediliyor. Halk arasında da maske kumaşı olarak biliniyor. Hemen hemen ülkede her yerde kullanılıyor. Maske bezinde, çocuk bezinde mobilyada yani sayısız yerlerde "dedi.

Fuara 5 yıldır katıldığını belirten Özber Çetin, "Bölgemizdeki küçük ve ortak ölçekli sanayi kuruluşlarının iş potansiyelini artırması, büyük sanayi kuruluşları ile bir araya gelip iş birliği olması açısından düzenlenen bu tür fuarları önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak yapıldı o zaman da katıldık. Bu sene pandemi sonrasında güzel bir katılım var" diye konuştu.

ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ
ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ

Süleyman Kozuva, Trakya Bölgesi, Ticaret, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇERKEZKÖY ENDÜSTRİYEL FUARI'NA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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