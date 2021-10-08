Cizre'de "İhracat'ın Yıldızları" Ödül Töreni düzenledi - Son Dakika

Şırnak'ta Cizre Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen " İhracat'ın Yıldızları" ödül töreni gerçekleştirildi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından bölgede faaliyet gösteren ve Türkiye'de en çok ihracat yapan ilk bin firma arasına giren beş firmaya İhracat Yıldızı ödülü verildi.

Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Tunç, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sevinç ve üyeleri ile gecede ödül alan firmaları tebrik etti. Vali Pehlivan bölgenin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

Cizre TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sevinç ise son yıllarda hem ihracatta hem istihdamda büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte Ticaret Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş ve Şırnak Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'ın destekleriyle temassız ticaretle ihracatımıza ara vermeden bir model oluşturuldu. Bunun etkisiyle Şırnak ilimizin 2021 yılı ilk dokuz aylık toplam ihracatı 587 milyon 747 bin dolar olarak gerçekleşti. Ülke olarak aynı dönem için dış ticaret hacmimiz yüzde 13,9 arttı. İhracatımızın bu denli artmasının ana nedeni bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz şahsında, Habur Gümrük Bölge Müdürü Sayın Alp Giray, Habur Gümrük Müdürü Sayın Nurol Özkan, Silopi Kaymakamımız ve Habur Mülki İdare Amiri Sayın Can Kazım Kuruca, Und Habur Yetkilisi Sayın Murat Tatar'a ihracatçı firmalarımız adına teşekkür ederiz."

Programda Türkiye'de ilk bin ihracat sıralamasına giren firma temsilcilerine ödülleri Şırnak Valisi Pehlivan, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve protokol üyeleri tarafından verildi.