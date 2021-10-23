Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren iş insanı, kurduğu çiftlikle hayvancılığa katkı sağlıyor - Son Dakika

Bursa'da yarım asırdan uzun süredir sanayi tipi makineler üreten ve ihracat odaklı faaliyet gösteren firmanın sahibi tarafından kurulan büyükbaş hayvan çiftliği, ülkenin et ve süt ihtiyacına katkı sağlıyor.

Karacabey ilçesinde 3 yıl önce kurulan 120 dönüm kapalı alana sahip "hastalıktan ari işletme" belgeli çiftlikteki hayvan sayısı 600'den 2 bin 600'e çıktı.

Hayvanlar için yem üretiminin de yapıldığı, 50 kişinin istihdam edildiği işletmede günlük 22 bin 500 litre süt üretiliyor. AB onaylı firmanın sütü, Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor.

Firmanın 80 yaşındaki sahibi Erol Özkayan, AA muharibine, yıllardır sanayi makineleri ürettiklerini, 2018'de de çocukluk hayali olan çiftliği kurduğunu söyledi.

Çiftliğin 3 yıl içinde 4 kattan fazla büyüdüğünü belirten Özkayan, "Çiftliğimiz üreyerek büyümeye devam ediyor. Benim tarıma özel bir sevgim var. Aileden geliyor. Ben bir yörük çocuğum. Dolayısıyla bu işe girdim ve iyi ki de girmişim. Ülkeme böyle bir tesis kazandırdım ve bunu daha da büyüteceğim. Hayvan sağlığına çok önem veriyoruz. Yavru ölümlerimiz son derece az. Her yer pırıl pırıl tertemiz." diye konuştu.

Özkayan, her şeyi AB standartlarında ve en güzel şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kendi laboratuvarlarımız var, değerli veterinerlerimiz var. Hepsi işinin ehli insanlar ve severek çalışıyorlar. 120 bin metrekare kapalı alan binalar, 130 bin metrekare çiftliğin bulunduğu arazi. Asla yerimizde saymak istemiyorduk. Bu büyüme daha da devam edecek. Heyecanımız yeni başlamış gibi devam ediyor. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Para bir yana, ülkeme böyle bir tesis kazandırdım. Bu tesisler stratejik, ülkemizde yüzlerce olsun. Bizim dışarıya bağımlılığımız asla olmamalı."

"Önem verdiğimiz konu sütün litresinden ziyade kalitesidir"

Çiftliğin veteriner hekimlerinden Gürol Elçi de et ve sütün sağlıklı şekilde vatandaşa ulaşması için çalıştıklarını ifade etti.

Elçi, çiftlikteki 2 bin 600 büyükbaşın 915'inin sağıldığını belirterek şöyle dedi:

"Günlük 22 bin 500 litre süt üretiyoruz. Bizim en çok önem verdiğimiz konu sütün litresinden ziyade kalitesidir. AB onaylı süt çiftliği belgesi aldık. Normalde paket sütlerde yağ oranı yüzde 1,8, piyasadaki sütlerde ise yüzde 3'tür. Bizim ise 4,3 yağlı sütümüz var. Sütümüzde 3,7'nin üzerinde protein oluşuyor. Simental ırkı beslemenin katma değeriyle oluşan bir sonuç. Bir diğer konu da kendi yemimizi kendimiz yapıyoruz. Hiç hazır yem almıyoruz. Hayvanlarımıza kaliteli yem vererek sağlıklı tutuyoruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de söz konusu tesisin "hastalıktan ari işletme" belgesi almaya hak kazanan ender çiftliklerden olduğuna dikkati çekerek, işletme sahibi ve çalışanlara teşekkür etti.