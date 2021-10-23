Üye Girişi
Coğrafi işaret tescilli "deveci armudu"nda hasat bereketli başladı - Son Dakika

Coğrafi işaret tescilli "deveci armudu"nda hasat bereketli başladı

23.10.2021 11:00
Coğrafi işaret tescilli

Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ünlü deveci armudunun ihracatında bu sene geçen yıla göre yüzde 50 artış bekleniyor.

Lezzeti, dayanıklılığı ve iriliğiyle ünlü deveci armudunun ihracatında bu sene geçen yıla göre yüzde 50 artış bekleniyor.

Türkiye'nin armut üretiminin yüzde 40'ının yapıldığı Bursa'da yetiştirilen deveci cinsinin hasadına başlandı. Tane ağırlığı 1,5 kilograma kadar çıkabilen meyvede bu yıl rekoltenin geçen senekiyle aynı seviyede olacağı öngörülüyor.

"Türkiye'nin armut bahçesi" olarak bilinen ve üründe ülke ortalamasının 4 katı verim elde edilen Gürsu Ovası'nda deveci cinsinin kilogramı toptan en az 4,5 liraya satılıyor.

Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, kentin meyve üretiminde öncü illerden olduğunu söyledi.

Bursa'nın öne çıkan ürünlerinden birinin deveci armudu olduğunu belirten Aygül, "Bursa'daki deveci armudu üretimi Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye'nin toplam armut üretiminin yüzde 40'ını ilimiz sağlıyor. Geçen yıl rekolte 223 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sene de yine ona yakın bir değer bekliyoruz." dedi.

Aygül, deveci armudunun sulu, sert, depolanma koşullarına uygun, oldukça uzun ömürlü ve lezzetli olduğunu vurguladı.

Coğrafi işaret tescilli bu ürünün yurt dışına da satıldığını dile getiren Aygül, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 10 bin tona yakın ihracatımız oldu. Bu sene bu rakamın 1,5 katı, yani 15 bin ton civarında ihracat bekliyoruz. Rusya'ya, Avrupa ve Arap ülkelerine gidiyor. İhracatta çok sayıda ülkeye gidiyor, sorunumuz yok. Hedefimiz, öncelikle iç piyasanın talebinin karşılanması, akabinde de yurt dışı piyasasına ürünlerimizin gitmesi. Gerçekten çok kaliteli ve iyi bir ürün. Tüm market zincirlerinde yerini almakta. Üreticilerin kazançları geçen seneye göre biraz daha iyi olacak. Herkesi deveci armudu tüketmeye davet ediyorum."

"Dünyanın en kaliteli deveci armudunu Bursa'da üretiyoruz"

Aygül, dünya yıllık armut üretiminin 24 milyon ton civarında olduğunu, bunun 500-550 bin tonunun Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aygül, "Gürsu ilçesi, deveci armuduyla anılan bir bölge haline geldi. İlçede geçen yıl yaklaşık 88 bin ton armut üretildi. Bu yıl da yine aynı rakamı bekliyoruz. Dolayısıyla Gürsu, tek başına Türkiye armut üretiminin yüzde 20'sini sağlayan bir ilçe. Burada soğuk hava depoları, çok miktarda armut üreticisi mevcut. Hasat edilen ürünler, piyasaya sunulana kadar depolarda muhafaza edilerek değerlendirilmekte ve böylece piyasaya peyderpey sürülmektedir. Hem piyasada fiyat oluşumuna hem de fiyat istikrarına önemli katkı sağlanmaktadır." dedi.

Meyvenin ilkbaharda yaşanan kırağıdan hafif şekilde etkilendiğini dile getiren Aygül, "O dönemde çiçek ve ufak meyvecikler biraz etkilense de üretimde ciddi bir hasar ve sıkıntı olmadı. Meyve, gerçekten çok kaliteli. Dünyanın en kaliteli deveci armudunu Gürsu'da ve Bursa'da üretiyoruz." diye konuştu.

Hasat geç başladı

Üretici Fatih Çankaya da bir ay sürecek hasat çalışmalarına mevsim koşulları nedeniyle biraz geç başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hasadımız güzel gidiyor. Hava şartları da çok güzel. Ekonomik değeri de 4,5 liranın üzerinde. Güzel bir yıl geçiyor. Bu sene meyvenin durumu güzel, kalibreleri de verimleri de iyi. İlkbaharda bir soğuk hava dalgası oldu. Ondan biraz etkilendik, biraz kaybımız var ama inşallah o açıkları da kapatacağız. Geçen yıl kilogram fiyatı 4 lira civarındaydı. Bu sene biraz daha yüksek. Soğuk havadan dolayı tonajlarımızda biraz eksiklik var."

Çankaya, iriliğiyle öne çıkan deveci armudunun tane ağırlığının 1,5 kilogramın üzerine çıkabildiğini, tane ağırlığı 500-600 gram civarında olanların meyvenin en iyisi sayıldığını ifade etti.

Coğrafi işaret tescilli deveci armudu nda hasat bereketli başladı
Coğrafi işaret tescilli deveci armudu nda hasat bereketli başladı
Coğrafi işaret tescilli deveci armudu nda hasat bereketli başladı
Coğrafi işaret tescilli deveci armudu nda hasat bereketli başladı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Gürsu, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coğrafi işaret tescilli 'deveci armudu'nda hasat bereketli başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı 11:17 Hastanede ürküten olay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar 10:20 Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi 08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu

Son Dakika Haberleri
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp 11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp         
10:34
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:30:02. #1.13#
SON DAKİKA: Coğrafi işaret tescilli "deveci armudu"nda hasat bereketli başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement