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Dalyan narında verim de fiyat da yüksek - Son Dakika

Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

29.10.2021 11:00
Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Muğla'da hasadın başladığı eylül-ekim döneminde kilogram fiyatı dalında 3 liraya kadar çıkan narda rekoltenin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Muğla'da hasadın başladığı eylül-ekim döneminde kilogram fiyatı dalında 3 liraya kadar çıkan narda rekoltenin yüksek olması üreticiyi sevindirdi.

Ege Bölgesi'nin narenciye bahçesi konumundaki Muğla'da bu yıl nar verimi arttı.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, AA muhabirine, hem iç piyasadan hem de yurt dışından nara yoğun talep olduğunu söyledi.

Kentte nar rekoltesinin bu yıl 100 bin ton olduğunu belirten Çöllü, fiyatların da yüksek seyrettiğini dile getirdi.

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde nar hasadının sürdüğünü söyleyen Çöllü, "Bölgemizde 70-80 bin ton civarında rekolte gerçekleşiyor. Sofralık ve sıkmalık olarak yetiştirilen ürünlere bu yıl talep oldukça iyi. Fiyat olarak da bahçede 3 lira ortalamasında alıcı buluyor. Geçen yıl 40 bin ton rekolte gerçekleşirken fiyatlar da tarlada 2 liradan gitti. Üreticilerimiz bu yılki rekolte ve fiyatlardan memnun. İhracat olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya'ya ürün gönderiliyor." dedi.

Çöllü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının Dalyan narını coğrafi işaret olarak tescil ettirmek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Dalyan'da 15 bin ton nar üretiliyor, bunun 13 bin tonu ihracata gidiyor

Dalyan'da 20 yıldır nar üretimi ve ihracatı yapan Recai Keçeci de Dalyan'da yetiştirilen narların traktörlerle paketleme tesisine taşındığını, burada kullanım alanına göre ayrılarak paketlendiğini ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini dile getirdi.

Bölgede üretilen yaklaşık 15 bin ton narın büyük bölümünün ihraç edildiğini söyleyen Keçeci, şunları kaydetti:

"Hem üretim yapmaktayız hem depolama hem de Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Avrupa ülkeleri, biyolojik tarım yaptığımız için Dalyan narını tercih ediyor. Meyvelere zararlı böcekler geldiği zaman biyolojik avcı dediğimiz uğurböceği ailesinden bir böcek var. Bahçelere onlardan salıyoruz. Zararlı olan böceklerin larvalarına saldırıyor, onun üremesini yavaşlatıyor. Bu da bizim işimize geliyor. Böyle olduğunda ilaç kalıntısı olmadığı için Avrupa ülkeleri tarafından tercih edilen bir bölgede ürün yetiştiriyoruz."

Bu yıl hasat döneminin çok verimliği geçtiğini vurgulayan Keçeci, iki hafta önce yağan yağmurların meyvenin hem büyümesini hem de kızarmasını hızlandırdığını ifade etti.

Dalyan'da toplanan 15 bin ton narın yaklaşık 13 bin tonunun Avrupa ülkelerine gönderildiğine dikkati çeken Keçeci, "Bu sene nar fiyatları bahçede 3 liradan satıldı. Tabii ihracat fiyatları daha belli değil. Bu da çiftçi için kötü bir rakam değil. Nar iyi bakılırsa dekarda 3 ton meyve veren bir ağaç. Önemli olan çok nar yetiştirmek değil, kaliteli nar yetiştirmek. Dalyan'da başarılı çiftçiler var. Ürününün yüzde 60-70'ini ihraç edebilen çiftçiler var." dedi.

Dalyan narında verim de fiyat da yüksek
Dalyan narında verim de fiyat da yüksek
Dalyan narında verim de fiyat da yüksek
Dalyan narında verim de fiyat da yüksek

Dalyan, Muğla, Ekim, Nar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dalyan narında verim de fiyat da yüksek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dalyan narında verim de fiyat da yüksek - Son Dakika
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