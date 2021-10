Çiftçilere Buğday Tohumu ve Gübre Dağıtıldı - Son Dakika

Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı, yaz aylarında meydana gelen dolu ve sel afetlerinde zarar gören çiftçimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından gönderilen ödenekle temin edilen buğday tohumu ve gübrenin dağıtım programına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra tarım teşkilatı yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Ahmet DÖkelen'in ardından konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, "Cumhurbaşkanlığımızdan gönderilen 5 milyon kaynakla çiftçilerimize tohum ve gübre aldık. Tarımın, çiftçinin dostu olarak her zaman üretimin, çiftçinin yanındayız. "dedi.

İl genelinde 66 köyde 2 bin 526 çiftçi, merkez ilçede 16 köy de 9 milyon 410 bin 467 da alanda zarar gören 463 çiftçinin Acil Destek Giderleri Ödeneğinden faydalandığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "2 bin 526 çiftçiye 322 ton DAP, 239 ton kompoze, 123 ton süper ekin ve 129 ton buğday tohumu hibe edilecek. " diye konuştu.

Çiftçinin her zaman yanında olduğunu kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, şunları söyledi. " Her zaman toprağı seviyoruz, tarımımızı seviyoruz. Tarım adına Tokat'ta güzel işler oluyor. Devam eden devlet yatırımlarımız tamamlandığında Tokat, tarımın, tarımsal sanayinin merkezi olacak. Çiftçimizin zenginliği de beş, altı yıl sonra iki katına katlanacak. Her zaman çiftçinin yanındayız. En büyük destekçisiyiz. Sizlerin mutluluğunu görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. "

Vali Dr. Ozan Balcı, konuşmasında Tokat'ta devam eden tarım projeleri ile ilgili şunları söyledi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projemiz hızla devam ediyor. 2 yıl ödemesiz 0 faizli 7 yıl vadeli koyun projemiz ile şu ana kadar bir 72 bin koyun dağıtıldı. 800 çiftçimiz faydalandı. Bunu 100 bine tamamlayacağız. Meralarımız canlanmaya başladı. Türkiye'de örnek oldu. Bu proje ile aynı zamanda mera ıslahı, veterinerlik hizmetlerinin yürütülmesi gibi önemli çalışmalar yürütülüyor. 2 yıl içinde 500 bin ceviz fidanı diktik. Bu yıl iki yüz bin daha dikeceğiz. Önümüzdeki yılla beraber bir milyon olacak.

9 bin asma bahçesi kuruyoruz. Bin 500 yüz dönüm çilek bahçesi kuruldu. Sadece TKDK'den çiftçilerimize 2 yıl içinde 120 milyon TL. hibe verildi. Bunu 150 milyona tamamlayacağız. Bin dönüm alanda çiçek serası kuruyoruz. Tokat, Türkiye'nin çiçek üretim merkezlerinden biri olacak. Niksar'da termal suyla topraksız tarım çalışmamız devam ediyor. Başçiftlik'te meyve bahçesi kurduk. Hedefimiz oradaki bahçeyi 30 bin dönüme ulaştırmak. Pazar'da yine bin dönüm büyük bir asma bahçesi kuruldu. Çamlıbel'de Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi kuruldu. Bu yıl iki bin dönüm daha lavanta dikeceğiz. Ayrıca bu sene 10 milyon fidan da toprakla buluşuyor. Aklınıza gelen bütün meyveler, cevizinden vişnesine, kirazından şeftalisine, erik, kayısı, dutu, kızılcığı, hünnabı aklınıza gelen neyse aralık ayı itibariyle fidanlıklarda 2 yıl içerisinde çiftçimizle buluşacak. Kiraz Paketleme Tesisi açılacak. Kadının Gücü Tokat'ın Gücü diyerek kadın kooperatifleri kurduk.

OSB çalışmalarımız da devam ediyor. Havalimanı açılıyor. Çamlıbel'den hızlı tren geçiyor. Tokat'ın ürünleri dünyaya açılacak. Burası tarım memleketi. Gerek hayvancılık, gerek tarımsal üretim, gerek barajlar, göletler inşallah çok güzel işler olacak.

Sizleri seviyoruz, kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Tarımı da önemsiyoruz, çiftçilerimizi önemsiyoruz. Hepinize işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Hayırlı, bereketli işler diliyorum. Allah kaza bela vermesin diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. "

Yapılan konuşmaların ardından gübre ve tohumlar Vali Dr. Ozan Balcı ve protokol mensupları tarafından çiftçilere dağıtıldı. 28 Ekim 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER