Domatesin fiyatı geçen yıla göre yüzde 63.98 arttı - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ekim ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerlerinin değişimleri, 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Domates miktarı geçen yıla göre yüzde 2.40 artarken, fiyatı yüzde 63.98 arttı. Sebzede miktar endeksi geçen yıla göre yüzde 21.71 artarken, fiyatı yüzde 58.58 arttı. Meyvede ise geçen yıla göre miktar yüzde 39.08 artarken, fiyat yüzde 7.10 artış gösterdi.

"EKİMDE MİKTAR ARTTI"

Ekim ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 21.88, sebzede yüzde 44.65 ve meyvede ise yüzde 28.71 artarken, geçen yılın aynı ayına göre domateste yüzde 2.40, sebzede yüzde 21.71 ve meyvede ise yüzde 39.08 artış kaydetti. Miktar endeksleri, geçen ayların aksine Ekim ayında artış gösterdi.

"FİYAT DA ARTTI"

Fiyat endekslerinde ise domates, geçen yılın Ekim ayına göre (yıllık) yüzde 63.98'lik artış gösterdi. Bu artış, son altı yılın en yüksek üçüncü Ekim ayı artışı oldu. Ekim ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 21.71'lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 58.58'lik artış gösterdi. Bu artış, son 6 yılın en yüksek ikinci Ekim ayı artışı oldu. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 39.08'lik artışa rağmen fiyat endeksi yüzde 7.10'luk artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış son 6 yılın en düşük ikinci artışı oldu.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Ekim ayında yüzde 21.88 artarken, işlem fiyatı endeksi bir önceki aya göre yüzde 24.75'lik artış gösterdi. Son üç yılın Ekim ayları itibariyle domateste aylık değişim, miktarda 2020 yılına yaklaşırken fiyatta ise 2019 yılına yaklaştı. Bir önceki aya göre sebze miktar ve fiyat endeksleri değişimi, Ekim ayında 2019 ve 2020 yıllarının ortalamasında gerçekleşti. Miktar endeksindeki aylık yüzde 44.65'lik artışa rağmen fiyatlar yüzde 23.41 artış gösterdi. Sebzedeki aylık değişimler, miktar itibariyle mevsimsel eğilimlere uyumlu seyrederken, aylık fiyat değişimlerinde son üç yıldaki en az dalgalı yılını yaşadı.

Bir önceki aya göre meyve işlem miktar endeksi Ekim ayında yüzde 28.71 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 0.83 azaldı. Antalya hallerinde işlem gören meyvenin 2021 yılı Ekim ayı endeks değişimleri, miktarda ve fiyatta önceki iki yılın değişimlerine göre rekor değişimler gösterdi. Miktardaki artış, Ekim aylarının rekoru oldu. Buna karşın fiyattaki aylık değişim ise nispi düşüş yönünde gerçekleşti. Ekim ayında miktardaki rekor artışa rağmen fiyattaki düşüş, geçmiş yıllardan daha düşük oranda fiyat düşüşüne yansıdı.

-İHA-