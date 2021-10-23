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Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor? - Son Dakika

Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?

23.10.2021 11:05

Dünya'nın dört bir yanında kriz haline gelen ve marketlerdeki rafların boş kalmasına kadar uzanan şoför eksikliği için, Türkiye'den binlerce kişi şoför olabilmek için yurt dışına gitmek için müracaat ediyor.

Dünya'nın dört bir yanında kriz haline gelen ve marketlerdeki rafların boş kalmasına kadar uzanan şoför eksikliği için, Türkiye'den binlerce kişi şoför olabilmek için yurt dışına gitmek için müracaat ediyor. Ülke içinde 100 bin şoför açığının kapanması için meslek liselerini işaret eden Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, yurt dışına çıkışların artmasının ciddi sıkıntı yaşatacağını iddia etti.

İngiltere'de boy gösteren, daha sonra bir çok dünya ülkesinde de gündeme gelen şoför krizi için Türkiye'den şoför istenilmeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi yurt dışına şoför olabilmek için müracaat ederken, Türkiye'de de ilerleyen yıllarda sorun oluşmaması için Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz şoförlüğün meslek liselerinde öğretilmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 100 bin şoför açığı var

Dünya genelinde şoför ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'de de ihtiyacın var olduğunu işaret eden Yılmaz, "Hem Türkiye'miz de hem Düzce ölçeğinde şu görüldü ki, artık bir meslek grubunun çok önemli olduğu görüldü. Yani bir aracı bir yerden alıp bir yere getirmek kısacası sürücü mesleğinin önemi ortaya çıktı. Ticaret odalarımız, meslek odalarımız buna önem vermeli. Meslek liselerinde artık şoförlük mesleğinin oluşturulması lazım. Bugün dünyada şoför ihtiyacı var. Arkadan şoför gelmediği için sorun yaşanıyor. Fabrikada üretilen mallar yerine ulaştırılmazsa hiçbir anlam ifade etmez, olduğu yerde kalır. Bunu getirecek, sevk ve idare edecek şoförler lazım. Arkadan gelmiyor. Şu anda Türkiye'de 800 bin ticari araç var, 700 bin şoför var. 100 bin şoför Türkiye'de de açık var. Birileri sürücü kursuna başvuruyor, ehliyetini alıyor daha sonra hayata giriyor. Bizler yıllardır bu işi yapmak istedik. Fakat eksiğimiz var, şoförlük mesleği artık itibar görmesi lazım dedik. Fakat arkadan ne meslek odaları bu işe girdi ne de başka birileri. Her dalda kurs açıldı ama şoförlük mesleğini geliştirecek kurslar açılmadı. Bugün dünyada ihtiyaç olarak karşımıza çıktı. İngiltere bize şoför gönderin diyor. Almanya bize şoför gönderin diyor. Yok arkadan gelen bir şoför yok" dedi.

"Şoförlük çok güzel bir meslek"

Ürünlerin taşınmasında baş rolde olan kamyon ve tır şoförlerinin mesleğinin güzel bir meslek olduğunu belirten Başkan Yılmaz, " Konya'dan un gelecek, Edirne'den un gelecek. Kim getirecek? Bu nasıl gelecek. Hava yolu ile olsa pilota ihtiyaç var. Tren ile olsa Makiniste ihtiyaç var. Bu kapıya nasıl taşınacak. Marketlere raflara nasıl ulaştırılacak? Biz kamyoncular taşıyacağız bunu. Kıymetimiz belli değil. Şoförlük çok güzel bir meslek. Geçmişte bunu develerle, kanı arabaları ile yapanlar vardı. Bu bir nevi taşıma. Bu insanların ihtiyaçları, çocukların ihtiyaçları evlerimizin ihtiyaçlarını bizler taşıyoruz. Avrupa ülkeleri şoför noksanlığı çekince ortaya çıktı. Geçmişte Amerika'da oldu. Oradan ders çıkaramadık. Türkiye'den bir kısım insan tır şoförü olmak için Amerika'ya gitti" diye konuştu.

Korona virüs salgınında insanların evlerinin kapısına kadar ürünlerin taşındığını belirten Düzce Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Orhan Yılmaz, eşyaların drone ile taşınamayacağını belirterek, "Pandemi zamanında evinizin kapısına kadar internetten siparişini verdiğiniz ürün kapıya kadar geliyor. Bu gelen ürünleri kamyonlar, tırlar taşıyor. Drone ile taşımıyorlar ürünleri. Bunu bir şoför getiriyor. Bunların hepsi giderse ciddi bir sıkıntı olacak. Ürünler kapınıza kadar gelemeyecek. Ununuz taşınmayacak, bunun için önlem alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?
Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor?

Togo Cumhuriyeti, Orhan Yılmaz, Türkiye, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya'daki şoför krizi Türkiye'ye nasıl yansıyor? - Son Dakika


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