Ekonomi Dünyasından Merkel'e: Böyle Ülke Yönetilmez

ALMAN ekonomi devleri bir yanda Brexit, diğer yandan ABD
ve Çin
ile süren ticaret savaşları, uzman işgücü açığı ve ekonomik büyümenin zayıflaması yüzünden endişelerini sesli olarak dillendiriyor. Münih
'te düzenlenen el sanatları fuarı vesilesiyle açıklama yapan Almanya
'nın en büyük işveren kuruluşu başkanları, hükümeti bu acil sorunlara karşı daha hızlı hareket etmeye çağırdı. Alman Sanayiciler Birliği Başkanı (BDİ) Dieter Kempf, "Hükümet
ekonomi için şimdiye kadar çok şey yapmadı. Büyük koalisyon şimdiye kadar sadece dağıtmakla yetindi ve az yatırım yaptı. Böyle ne ülke yönetilir ne de sonraki kuşaklar geleceğe yönlendirilebilir" diyerek hükümetten daha fazla tempo beklediklerini vurguladı.
HIZLI HAREKET ETMELİYİZ
Fuar kapsamında Alman İşverenler Birliği (BDA) Başkanı İngo Kramer, Zanaatkarlar Odası Başkanı Peter Wollseifer, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (DİHK) Başkanı Eric Schweitzer, Alman Sanayiciler Birliği (BDİ) Başkanı Dieter Kempf ile buluşan ve ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Angela Merkel
"Biz çok hızlı bir değişim yaşıyoruz. Burada artık daha hızlı hareket etmemiz şart" diyen, Merkel hükümetini de hızlı harekete çağırdı.
BDA Başkanı İngo Kramer, Zanaatkarlar Odası Başkanı Peter Wollseifer, Başbakan Merkel, DİHK Başkanı Eric Schweitzer, BDİ Başkanı Dieter Kempf (sohdan sağa).