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Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor - Son Dakika

Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor

27.10.2021 11:44

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, sektörün bu yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, sektörün bu yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedeflediğini bildirdi.

Bayram, AA muhabirine, ev tekstili sektörünün başarılı bir yıl geçirdiğini, bu alanda üretim yapan sanayicilerin ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Türkiye'nin dünyadaki 4 büyük ev tekstili üreticisinden biri olduğuna işaret eden Bayram, "9 ayda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Yıl sonunda ise 3 milyar doların üzerinde ihracat hedefliyoruz. Dünyanın her yerine ev tekstili satıyoruz. O manada bizim üreticilerimiz çok başarılı. Sıralama yaparsak Avrupa ülkeleri ve ABD en çok ihracat yaptığımız ülkeler." diye konuştu.

Bayram, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sektörde gerileme olmasına rağmen ev tekstilinde çok fazla yeni yatırımın yapıldığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının ardından Çin ile ticaret yapan birçok ülkenin Türkiye'ye yöneldiğini dile getiren Bayram, şunları söyledi:

"Türkiye ev tekstilinde dünyada cazibe merkezi oldu. Ev tekstilinde tasarım şampiyonuyuz. Fabrikalarda desen yapma konusunda uzmanlaştık. En çok çalışan makinelerimiz numune ve desen makineleri. O kadar çok desen yapıyoruz. Tabi bir de bu desenlerin altyapısı var. Anadolu'da on binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Burada bir kültür birikimi, zevk birimi var. Bunların sanata dönüşümü var. Bunlar da çok güzel estetik çizgi yaratıyor ve tüm dünya insanlarınca talep görüyor. Aynı zamanda da artık sanayicimizin üretimi çok kaliteli ve düzgün. Bu da insanların öncelikle Türkiye'yi tercih etme sebebi oluyor."

Bayram, ev tekstili sektörünün ürettiği antibakteriyel ürünlere de son zamanlarda ciddi talep gösterildiğini ifade ederek, "Ayrıca bizim fiyatlarımız da makul. Yani hem güzeli yapıyoruz hem de cazip fiyata veriyoruz. Bunlar bir araya gelince insanlar ev tekstilinde Türkiye'yi tercih ediyor." dedi.

"Ev tekstili olarak fuarda dünya birincisi olacağız"

Hasan Hüseyin Bayram, ev tekstili sektöründe yeni ticaret bağlantılarının kurulmasında fuarların ciddi rol üstlendiğini belirtti.

Hometex Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı'nı 17-21 Mayıs'ta TETSİAD ve KFA Fuarcılık organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası alım heyetlerinin yoğun ve güçlü katılımıyla gerçekleştireceklerini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Dünyada ev tekstili üzerine iki fuar var. Birini Almanlar, diğerini ise biz düzenleyeceğiz. Bu fuara 700'e yakın sanayici katılacak, yurt dışından binlerce ziyaretçi katılacak. Türkiye'nin yüz akı fuar olacak. Bu fuarı 25 yıldır düzenliyoruz, inşallah bu yıl 26'ncısını yapacağız. Fuarları çok özledik. İstanbul'daki fuarımız 60 bin metrekare alanda düzenleniyor. Ev tekstili olarak fuarda dünya birincisi olacağız."

Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor
Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor
Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor
Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor
Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor

Hüseyin Bayram, Ev Tekstili, Türkiye, Bayram, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev tekstili sektörü, yılı 3 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı hedefliyor - Son Dakika
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