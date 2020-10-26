Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı çevrimiçi yapıldı - Son Dakika

Küresel pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı son buldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ve İngiltere'nin The West of England Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen konferansta, uluslararası katılımcıların ekonomi, finans ve işletme yönetimi alanlarında küresel sorunlar ve gelişmeleri değerlendirme, görüş ve araştırmalarını paylaşma olanağı bulduğu duyuruldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "21. Yüzyılın Fırsatları ve Tehditleri: Dijitalleşme ve İklim Değişimi" temalı Gelişim – Uwe 4'üncü Uluslararası Ekonomi ve Finans Konferansı, uluslararası katılımcıların aralarında geliştirdiği akademik ilişkiler sayesinde gerek araştırma alanında gerekse iş hayatında iş birliği yapmalarına da olanak sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

İGÜ konferansta ele alınan bazı başlıkları ise şöyle duyurdu;

"Merkez Bankacılığı, Uluslararası Mali Piyasalardan Fon Temin Etmek, Ekolojik Ekonomi ve Göstergeler, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik İşbirliği, Finansal Piyasalar ve Ekonomik Kalkınma, Küresel Kriz Işığında Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Sürdürülebilir Ekonomi, Refah Ekonomisi"