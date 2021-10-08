Gazi Üniversitesi ile Türkşeker arasında 'Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü (Türkşeker) arasında akademik, bilimsel ve eğitimi geliştirmeyi amaçlayan 'Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Türkşeker Genel Müdürlüğünde düzenlenen işbirliği protokolü imza törenine, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Cevriye Gencer, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Uğur Gökmen, Doç. Dr. Gürkan İçöz, Türkşeker Genel Müdür Yardımcıları Şahin Arat, Ayhan Tanrıverdi ve Tarımsal Tesisler Daire Başkanı Dr. Erkan İçöz ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol kapsamında, Türkşeker personelinin, Türkşeker tarafından belirlenen konularda lisansüstü öğrenim ve araştırma yapmasına yönelik olarak üniversitede yürütülen tezli yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora ve doktora sonrası etkinlikler yer alıyor.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, 'Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü'nün farklı alanlarda da geliştirilerek devam edeceğini kaydetti. Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan da, Gazi Üniversitesi yöneticilerine bu iş birliğine olan katkılarından ve Türkşeker çalışanlarına sundukları fırsattan dolayı teşekkür ederek, "Başarı ulaşılan nihai bir sonuç değil iyi yönetilen süreçler bütünüdür. Türkşeker yeniliğe açık istişare kültürü gelişmiş bir kurumdur" dedi.

- Ankara