Gaziantep'in katı atıkları UNDP desteğiyle kaynağa dönüşecek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından inşa edilen ve yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesiyle kendi sınıfında Avrupa'nın en büyükleri arasında yer alan Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi Gaziantep'te hizmete girdi.

UNDP'nin Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi'nin (MADAD) "Belediye Hizmetlerini Güçlendirme Bileşeni" kapsamında 9,2 milyon avroluk AB desteği, İLBANK ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle inşa edilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi'nin açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığında 9 AB üyesi ülkenin büyükelçileri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İLBANK temsilcileri ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton katıldı.

UNDP tarafından verilen bilgiye göre, Suriye krizinden önce 1,7 milyon olan Gaziantep nüfusu mültecilerle 2,2 milyonun üzerine çıktı. Nüfus artışıyla birlikte kentte atık miktarı da yüzde 25 artış gösterdi.

Gaziantep'te artan atık sorununa çözüm olarak inşa edilen tesis, UNDP'nin 2018'den beri AB finansmanıyla Güneydoğu'da inşa ettiği sekiz atık yönetim tesisinin en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Yıllık 100 bin ton katı atık işleme kapasitesine sahip ve kendi sınıfında Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan tesis tam kapasite hizmet vermeye başladığında biyogaz ve geri dönüştürülen kaynakların satışından şehrin bütçesine ek gelir sağlanacak. Tesisten yıllık 4 bin 100 megavatsaat elektrik, 17 bin ton geri dönüştürülebilir madde ve 23 bin ton atıktan türetilmiş yakıt elde edilmesi planlanıyor.

Söz konusu tesisin atıktan sağladığı üretimle Gaziantep'in yıllık sera gazı salımını 9 bin 309 ton karbondioksit eş değeri düzeyinde azaltacağı öngörülüyor.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeliye büyük bir konukseverlik gösterdiğini belirterek, "Bu akının Türkiye'nin her yerinde ev sahibi topluluklar üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bunun için 6 milyar avroluk yardım programımızın bir parçası olarak Gaziantep'te belediye atık yönetim sistemine yatırım yapıyoruz. AB, önümüzdeki dönemde ilave 3 milyar avro katkıyla mültecileri barındıran Türkiye'yi desteklemeye devam edecek." dedi.

"Yeşil Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bir zorunluluk"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'in yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bunun için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Artan nüfusla birlikte sorunların da çoğaldığını dile getiren Şahin, insan ve çevresel kalkınmaya öncelik verdiklerini ifade etti.

Şahin, küresel ısınmanın giderek daha büyük bir sorun haline geldiğine dikkati çekerek, "Doğal afetler 50 yılda 7 kat artı. Biz de bu yaz tüm dünya gibi yangınlar ve afetlerle karşı karşıya kaldık. Artık bilgi ekonomisi ve yeşil ekonomi bir zorunluluk. Şehirlerimizi yeşillendirmek zorundayız." dedi.

Gaziantep'i kirleten unsurları belirleyerek İklim Master Planı oluşturduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Gaziantep modelini bir dünya modeli yapana kadar çalışacağız. Bu kapsamda, yeni tesis de hayati kamu hizmetlerini sunmamızda bizlere destek sağlayacak ancak gerçek katkısı bununla sınırlı değil. Şehrimizin nüfusundaki ani artışla gelen diğer güçlükleri aşmamıza da destek olacak."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton da yeni arıtma tesisinin Türkiye'nin daha yeşil geleceğine bir yatırım olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yalnız Gaziantep'in hayati önem taşıyan kamu hizmetleri sunumunu yaygınlaştırmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kentlerin kendi sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürdürülebilir ve çevre dostu yöntemler bulabileceğini somut örneklerle gösteriyoruz. Bu örnekte ise kelimenin en yalın anlamıyla çöpün değerli bir kaynağa dönüştürülmesi, belediyeye bir mali yük getirmeyecek, tam tersine ek gelir yaratacak."

Yetkililer, açılışın ardından tesiste incelemelerde bulundu.