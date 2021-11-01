Üye Girişi
Salgını fırsata çeviren "üreten kadınlar"ın organik ürünleri ilgi görüyor - Son Dakika

Salgını fırsata çeviren "üreten kadınlar"ın organik ürünleri ilgi görüyor

01.11.2021 11:16
Salgını fırsata çeviren

Giresun'da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında kadınlar tarafından işlenen yöresel organik ürünler, yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor.

Giresun'da, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında kadınlar tarafından işlenen yöresel organik ürünler, yurt içinden ve yurt dışından talep görüyor.

Giresun'a 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bulancak ilçesine bağlı 2 bin 800 nüfuslu Kovanlık Beldesi ve DOKAP tarafından "Kovanlık Beldesi Üreten Kadınlar" projesi 2020 yılında hayata geçirildi.

Kadınlar tarafından yörede yetişen besinlerin işlenmesi sonucu yaklaşık 50 çeşit ürün ortaya çıkarıldı.

Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş, AA muhabirine, yöredeki ürünlerin ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra belde kadınlarına da istihdam oluştuğunu söyledi.

DOKAP'ın da desteğiyle uygulama konulan projenin salgın dönemine denk geldiğine işaret eden Kalıntaş, "Son yıllarda pandeminin de etkisiyle doğal ürünlere olan ilgi artmış durumda. Biz de buradan yola çıkarak ürünlerimizi ekonomiye kazandırmanın yanı sıra kadınlarımıza da istihdam sağlamak amacıyla projemizi hayata geçirdik." dedi.

Kalıntaş, kısa zamanda ciddi yol aldıklarını ve kooperatifleşmek için de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yöre kadınlarımızdan yörede yetişen doğal ürünleri satın alıyoruz. Daha sonra da bunlardan geleneksel yöntemlerle başta turşu, tuzlu, reçel ve pekmez olmak üzere çeşitli ürünler elde ediyoruz. Projemizle belde kadınlarımız ev ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede sınap çeşidi elma yoğun olarak bulunmaktadır. Hedeflerimiz arasında bu elma türünün de ön plana çıkarılması yer alıyor. Uzun yıllar önce beldemize getirilen ve dikimiyle birlikte yaygınlaşan bir elmadır. Fakat ekonomiye kazandırılmamış durumda. Biz bundan pekmez üretimi elde ederek, Kovanlık sınap elmasını ön plana çıkartmak istiyoruz."

Belediye olarak yöre halkından bu yıl 3 ton elma satın alarak 180 kilo pekmez üretimi sağladıklarını aktaran Kalıntaş, gelecek hasat döneminde bu rakamı daha da artırmak istediklerini vurguladı.

"2021 yılının sonuna kadar 200 bin lira gelir amaçlıyoruz"

Kalıntaş, belde de oluşturulan mağaza ve internet üzerinden satışların devam ettiğine değinerek, "Ürünlerimize büyük ilgi bulunmakta. Yurt için ve dışından yoğun siparişler alıyoruz. Bu yılki gelir hedefimiz yaklaşık 200 bin lira." diye konuştu.

Ayrıca beldede hediyelik eşya ve tekstille ilgili de projeler hazırladıklarını belirten Kalıntaş, gerekli desteklerin sağlanması için ilgili kamu kurumlarıyla görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Belde sakinlerinden Kübra Demir ise yörenin geçim kaynaklarının fındık ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Yazın yetiştirdiği tarım ve hayvansal ürünleri pazarlarda sattığını belirten Demir, "Yine ürünlerimi belediyemiz tarafından uygulanan proje kapsamında kurulan satış mağazası ve internet üzerinden de değerlendiriyorum. Bu yöntemle kendi evime gelir sağlamış oluyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Karadeniz Projesi, Bulancak, İstihdam, Giresun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Salgını fırsata çeviren 'üreten kadınlar'ın organik ürünleri ilgi görüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi 11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı 11:40 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu 11:17 Henüz 29 yaşında! Doktorların teşhis koyamadığı genç bir ayda yatağa mahkum oldu
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular 10:45 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi 09:54 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
12:04 Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş
12:00 Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın yerine yeni isim belli oldu
11:58 Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi
11:57 Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç
11:39 Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı
11:39 Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç Allahyar, performansıyla beğeni topladı! Satın alma ücreti çok gülünç         
11:57
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe         
11:00
Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı Kim olduğu bilinmiyor! Sır mezar, belediyenin yaptığı düzenlemeyle yol ortasında kaldı         
10:44
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:56
300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
09:20
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 12:09:19. #1.11#
SON DAKİKA: Salgını fırsata çeviren "üreten kadınlar"ın organik ürünleri ilgi görüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement