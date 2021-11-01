GMİS Genel Başkanı Yeşil: "1,5 milyar ton kömür yer altında çıkarılmayı bekliyor" - Son Dakika

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yer altında 1,5 milyar ton kömürün çıkarılmayı beklediğini söyledi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada maden havzasındaki 1,5 milyar ton rezervindeki kömürün çıkartılmayı beklediğini belirterek, "Yer altındaki zenginliğimizi yer üstüne katmamız gerek. Yıllık 39 milyon ton yurt dışından kömür getiriyoruz" dedi.

Kömür üretiminin artırılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alımı yapılabileceğini söyleyen Yeşil, "İngiltere biliyorsunuz 2,5 milyon ton kok kömürü fabrikası açıp, kök kömürünü enerjiye katmak istiyor. Paris İklim Anlaşması'nın başını çeken ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen şu an enerji sıkıntısı yaşayınca maden açmaya başladılar. Bu bağlamda bizim bu bölgede 1,5 milyar ton kömür yerin altında bekliyor. Biz ne yazık ki gerekli tedariki sağlayamıyoruz. Biz gerekli görüşmeler de yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel şeyler olur" dedi.

(Emrecan Bayram/İHA)