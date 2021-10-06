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Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret

06.10.2021 10:27
Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret, System.String[]

Son dakika haber... Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırım yapacak iş insanları Mehmet Sefa Macit ve Vahdettin Macit, Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırım yapacak iş insanları Mehmet Sefa Macit ve Vahdettin Macit, Havza Ticaret ve Sanayi (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir, Havza OSB'ye yatırım kararı alan Mehmet Sefa Macit ve Vahdettin Macit'e teşekkür ederek, "Hem ilçemizin hem de ülkemizin kalkınması için üretime ve istidama ihtiyacı var. Bu bağlamda yapılacak bu yatırım bizler için büyük önem arz etmekte. Havza Belediyesi olarak ilçemize yatırım için gelen tüm iş insanlarımıza kapılarımız açık." dedi.

Acar da Havza OSB'ye her geçen gün talebin arttığını dile getirerek, "Bin dekar alana sahip Havza Organize Sanayi Bölgesinin mevcut alanını 4 bin 500 dekara çıkartmak için çalışma başlatıldı. Ahşap işleme üzerine üretim yapacak firmamıza 7 bin metrekare alan tahsisi yapıldı. İnşallah ocak ayı gibi inşaata başlanacak. Kurulan her fabrika hem ilçemizin istihdamına hem de ülke ekonomisine katkı. Bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Mehmet Sefa Macit de yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı üretim alanı olacak fabrikada ahşap üzerine üretim yapacaklarını anlatarak, "İlk etapta 30 ila 40 kişi arasında istihdam sağlayacak tesisimiz 10 milyon liraya mal olacak. Havza OSB, sunduğu imkanlar ve idarecilerin yakın ilgisi ile ilgilimizi çekti. Özellikle nakliye konusunda Havza OSB yatırımcılara cazip imkanlar sunmakta." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret
Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi, Erkan Acar, Yatırım, OSB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Havza OSB'de yatırım yapacak iş insanlarından TSO ve Belediyeye ziyaret - Son Dakika


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