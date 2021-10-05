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İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika

İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı

05.10.2021 18:09
İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı, System.String[]

İBB, İstanbul'da okuyan üniversite öğrencileri için geçinmelerine katkı sağlamak amacıyla 'Eğitim Destek Paketi'ni hayata geçirdi. Bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (covid-19) döneminde ihtiyaç sahipleri için başlattığı sosyal destek kampanyasına, üniversite öğrencilerini de dahil etti. Hayırseverler ile üniversite eğitimini İstanbul'da sürdüren ihtiyaç sahibi öğrencileri bir araya getiren 'Askıda Eğitim Destek Paketi' tamamen online ve şeffaf ortamda 250 TL'lik yardımda bulunabiliyor.

İBB ASKIDA EĞİTİM DESTEK PAKETİ NEDİR?

Hayırseverlerin maddi yardımlarla oluşturan fon, daha önceden İBB'ye başvuru yapmış ve ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış öğrencilere 250'şer TL olarak dağıtılıyor.Sosyal destek, öğrencilerin İstanbulkart'larına yatırılıyor. Eğitim Destek Paketi, bugüne kadar 13.185 öğrenciye Askıda Fatura aracılığıyla 3.296.250 TL eğitim desteği ulaştı. İBB askıda eğitim yardımları https://askidafatura.ibb.gov.tr/egitim-destek adresinden yapabilir.

İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Üniversite, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin 'Askıda Eğitim Destek Paketi' bugüne kadar 13.185 öğrenciye ulaştı - Son Dakika
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