İl İstihdam Kurulu 4. Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 4. Olağan Toplantısı Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın, İstihdamın arttırılması amacıyla düzenli olarak İstihdam Kurul Toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Toplantı ile mesleki eğitim başta olmak üzere istihdam oranının arttırılması yönünde planlamalar yapıldığını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; " Toplantımızda öncelikle il düzeyinde faaliyet gösteren mevcut işletmelerin istihdamla ilgili problemlerinin tespitini yapacağız. İhtiyaç duyulan meslek alanlarının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirleri görüşerek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerimizin görüş ve önerilerini alacağız. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Valiliğimizde düzenlenen toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın yaptığı sunumun ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.