Son Dakika Haberleri: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı
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Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı

1 saat önce

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı, System.String[]
TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ekonomideki daralma, piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03 
Ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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