Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 daraldı
1 saat önce
TÜİK, yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
TÜİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:03
, yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Ekonomideki daralma, piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleşti.
Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı
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