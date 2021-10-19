İpsala Sınır Kapısı'na 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli park alanı yapılıyor - Son Dakika

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmaları tamamlanırken, sınır kapısı yakınına yapılan tır parkında inşa çalışmaları devam ediyor.

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala üzerinden Avrupa'ya çıkış yapan tır şoförleriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Güngör, geçişlerin en hızlı ve konforlu şekilde olması için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Yunanistan gümrüğünün kapasitesini artırması için hem Bakanlık düzeyinde hem de yerelde gümrük idareleri aracılığıyla taleplerini ilettiklerini aktaran Güngör, "Artan uluslararası ticaret gereği bu kapasitelerini ve geçiş sayılarını artırmalarını ve iki ülke arasında bulunan köprünün bu hacme karşılık verecek şekilde yeniden inşa edilmesini istiyoruz ve bunu da resmi olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güngör, sınır kapısında modernizasyon çalışmalarının tamamlandığını, Yunanistan tarafının geçiş kapasitesine cevap verememesi nedeniyle bekleme yapan tır şoförlerine konforlu bir alan sunmak için tır parkı yapımına başlandığını dile getirdi.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 dönümlük arazide 300 tır ve 100 küçük araç alacak şekilde park alanı oluşturuyoruz. Altyapı çalışmaları başladı, amacımız en kısa sürede bu tır parkını tamamlamaktır. İpsala Sınır Kapısı'nın yanına yapılacak tır parkında sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek. Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak. Tır şoförlerimiz ve gurbetçi vatandaşlarımız olmak üzere seyahat eden tüm vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli bir bekleme alanı oluşturacağız. Ayrıca 6 kilometrelik gümrük yolunun tamamı da TREDAŞ tarafından aydınlatılacaktır, bunu da yakından takip ediyoruz."