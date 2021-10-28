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İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti - Son Dakika

İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti

28.10.2021 11:44
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti

İBB'nin taksi düzenlemesini 10. kez UKOME'ye götürmesi üzerine İstanbul'da bulunan taksicilerin toplantının yapıldığı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne akın etti.

İBB'nin taksi düzenlemesini 10. kez UKOME'ye götürmesi üzerine İstanbul'da bulunan taksicilerin toplantının yapıldığı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ne akın etti. Toplantı öncesinde açıklamada bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "İdareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni taksi sistemi önerisini 10. kez UKOME'ye götürdü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantı öncesinde taksici esnafı Yenikapı'ya akın etti. Yüzlerce taksici, ellerindeki kırmızı kartlar ve Türk bayraklarıyla 5 bin yeni taksi teklifini protesto etti.

Taksici esnafının sabah saatlerinde toplanmasından dolayı emniyet güçleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. UKOME toplantısı devam ederken taksici esnafı düdük öttürerek ve slogan atarak protestoya devam etti. Toplantıdan çıkacak kararın ardından ortak bir basın açıklaması düzenlenecek.

"İSTANBUL'DA TAKSİ SAYISININ ARTIŞINA İHTİYAÇ YOK"

Toplantı öncesinde açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Büyükşehir belediyemiz bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. İçeride gündem maddelerinden biri de o. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu olarak sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin taksi analiz raporunda yazıyor. Teknolojiye, trafik sorununun çözülmesine ihtiyacımız var. Ayrıca taksimetre ücretlerinin iyileştirmesine ihtiyacımız var. Biz bunları içeride anlatacağız. Takdir komisyonun. Neticeyi burada taksici esnafımızla beraber paylaşacağız. Kanunlara, hukuka uygun bir şekilde basın açıklaması yapıp ayrılacağız" dedi.

"İdareye kırmızı kart gösteriyoruz"

Taksicilerin ellerinde kırmızı kartla toplantı salonunun önüne geldiğini dile getiren Aksu, "İdareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Esnafımız sesini duyuracak. Kırmızı kart gösterecek. Katılım çoğalıyor. Taksici esnafına çağrıda bulunduk. İstanbul halkını rahatsız etmeden trafiği engellemeden, herhangi bir saygısızlık yapmadan esnafımız burada bekleyecek" diye konuştu.

"SORUNLARI KANGREN HALİNE GETİRİYOR"

Toplantı salonu önünde bekleyen taksi plakası sahibi Mehmet Üzeyir, "İstanbul'un sorunlarını çözeceğini söylüyor. Maalesef sorunları çözmüyor. Sorunları kangren haline getiriyor. Bizim emeğimizi, ekmeğimizi elimizden almasın" ifadelerini kullandı.

"TAKSİYE YÜZDE 11 ZAM ÇOK AZ"

Taksimetre zamlarını az bulan taksici esnafı Güray Çıkay, "Ekrem başkanımız taksiye yüzde 11 zam verdi. Bu çok az. Acaba Ekrem Başkan bir lastik fiyatı, bir balata, benzin fiyatı ne kadar yükseldi? Bundan haberi var mı? Cumhurbaşkanımız taksicileri seviyor. Her gördüğü yerde makam aracını durdurup hal hatır soruyor. Ekrem Başkan bizim hayatımızı sormuyor. Politika icabı olsa da yine sorsun. Cumhur ittifakına yükleneceğiz. Başka çıkar yolumuz yok" şeklinde konuştu.

"BURAYA PROTESTOYA GELDİK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen taksici Sinan Kubat, "Seçime katılırken taksici esnafına çok sözler vardı. Bu sözlerin arkasında durmadı. Duracağım diye sözler verdi. Taksici esnafı olarak buraya protestoya geldik. Bizi burada görür. Bize bir hak tanır. Tanırsa kendisine teşekkür ederim. Tanımazsa mitingimize devam edeceğiz" dedi.

"KORSANLARIN HEPSİNİ KALDIRSINLAR"

28 yıldır taksicilik bir esnaf, "Belediye başkanı diyor ki 'İstanbul'da ticari sayısı 18 bin'. Burada ya başkanı ya bizi kandırıyorlar. Resmi olarak 18 bin derken gayri resmi olanları niye söylemiyor. İstanbul'un belki taksiye ihtiyacı var ama korsanların hepsini kaldırsınlar. Hepsini yok etsinler. İhtiyaç fazlası olunca biz neden hayır diyelim? Gayri resmi araçları yok etmiyorsun. Araç ihtiyacı 25 bin olması lazım diyorsun. Şu anda gayri resmi olarak benim semtimde kasap, bakkal, kapıcı korsan taşımacılık yapıyor" dedi.

(Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)

İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti
İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş, İstanbul, Taksi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da taksiciler UKOME toplantısına akın etti - Son Dakika


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