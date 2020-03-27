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“Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi genişletilmeli”
17 dakika önce
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Ekonomi İstikrar Kalkanı" paketinin dönemin koşullarına göre yerinde kararlar olduğunu ancak yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden MESİAD Başkanı Hasan Engin, tedbirlerin genişletilmesi çağrısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan "Ekonomi İstikrar Kalkanı" paketinin dönemin koşullarına göre yerinde kararlar olduğunu ancak yeniden ele alınması gerektiğini ifade eden MESİAD Başkanı Hasan Engin, tedbirlerin genişletilmesi çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:49
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