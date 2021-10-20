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İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek - Son Dakika

İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek

20.10.2021 20:40

Orka Holding, iki sezon boyunca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün (Genoa CFC) futbol ve teknik heyetini giydirmek üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

Orka Holding, iki sezon boyunca İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Genoa Kriket ve Futbol Kulübünün (Genoa CFC) futbol ve teknik heyetini giydirmek üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kulübün Cenova kentindeki tesislerinde yapılan törenle Orka Holding'in hazır giyim markası Damat- Tween'in 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Genoa takımını giydireceği açıklandı.

Sponsorluk anlaşması imza törenine, Orka Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Osman Arar'ın yanı sıra Genao Kulübü Üst Yöneticisi Alessandro Zarbano katıldı. Törende bir dönem Trabzonspor forması da giyen Ganalı forvet Caleb Ekuban, Sierra Leoneli forvet Yayah Kallon ve Meksikalı stoper Johan Vasquez de Damat-Tween'in Genoa için hazırladığı yeni koleksiyondan takım elbiseleriyle hazır bulundu.

Orakçıoğlu basın toplantısında, sponsorluk anlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Genoa'nın başarılarına inanıyoruz. Çünkü Serie A'nın kurucu takımlarından. Mutlaka her takımda inişler çıkışlar olur. Buna uzun dönemli bakmak lazım. Biz de şans getireceğimize inanıyorum." dedi.

Zarbano da bu anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Orakçıoğlu ve Zarbano daha sonra futbolcular Ekuban, Kallon ve Vasquez ile "35 numaralı" sırtında "Damat-Tween" yazan klasik parçalı Genoa formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Süleyman Orakçıoğlu, anlaşmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Cenova'nın ayrı bir yeri var. Cenova tarih yazan bir şehir. Aynı zamanda İtalya, modanın kalbinin attığı yer. Biz de modanın kalbinde tarih yazmaya geldik ve bugün bu anlaşmayı imzaladık. Ben hem başkana hem yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dünyanın 80 ülkesinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Orakçıoğlu şunları söyledi:

"Global rekabetin içinde yolumuza ışık hızıyla devam ediyoruz. Fakat sürprizler vardı bugün burada. Nasıl bir sürpriz vardı? Dünyanın pek çok ülkesinde farklı takımlara sponsor olurken daha önce Trabzonspor'da özellikle sponsorluğumuz döneminde Ekuban, Trabzonspor'dayken de bizim markamızı biliyordu. Ekuban bugün karşımıza çıktı. Dünya küçük. Yani siz büyük düşündüğünüz zaman dünyayı küçültüyorsunuz. Her şeyden önce bugün biz gerçekten bu anlaşmayı yaparken kendimizi hiç yalnız hissetmedik. O kadar güzel sıcak bir atmosfer, enerji ve her şeyden önce birbirimizi sanki yüzyıllardır tanıyormuşuz gibi bir atmosfer vardı."

Orakçıoğlu, İtalya pazarında ve dünyada izledikleri yola devam edeceklerini vurgulayarak, "Türk markası olarak dünyanın her yerine bayrağımızı dikmeye devam edeceğiz. Bu, artık bizim misyonumuz." dedi.

Damat-Tween markasıyla modanın kalbi İtalya'ya meydan okuduklarını dile getiren Orakçıoğlu, "Çünkü biz lüksü ulaşılabilir hale getiriyoruz. Çünkü her şeyden önce ekibimizin enerjisine inanıyoruz. Büyük bir deneyim kazandık. Global rekabetin içinde profesyonellerin hepsi markamıza büyük bir ilgi duyuyor. Gelişmelerimizi yakından takip ediyor. Ama bir sürprizimiz var: Genoa ile sponsorluktan sonra Cenova'da da bir mağaza açacağız. İtalya'da da önümüzdeki yıl 10 mağaza daha açacağız. Hedeflerimiz büyük." ifadesini kullandı.

Genoa Kulübü CEO'su Zarbano, "Damat firmasıyla bu ticari anlaşmayı yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz onları ya da onlar bizi seçti yerine, birlikte büyüme arzusuyla karşılıklı olarak birbirimizi tercih ettiğimizi söyleyebilirim. Biz bu ortaklıktan dolayı son derece mutluyuz." diye konuştu.

Ekuban: "Umarım bu iş birliği, buraya da iyi sonuçlar getirir"

2018-2021 yıllarında Trabzonspor forması giyen ve sezon başında Genoa kulübüne transfer olan Ekuban da sponsorluk anlaşmasına ilişkin şunları söyledi:

"Damat'ın sponsorumuz olduğunu duyduğumda ilk hissettiğim şey Türklerin beni bırakmak istemediği oldu. Trabzonspor'da güzel bir deneyim geçirdim, güzel duygularım var. Trabzonspor'da kupa kazanmayı başardığım gibi burada da benzer bağlar kurmak istiyorum. Umarım bu iş birliği, buraya da iyi sonuçlar getirir."

Ekuban, Trabzonsporlulara bir mesajı olup olmadığı sorusuna "Açıkçası bir mesaj vermek hoşuma gitmiyor ancak Trabzon'da hem futbolcu hem insan olarak çok şey öğrendim. Sahaya çıkıp oyunu domine etmeyi, kazanmaya çalışmayı öğrendim çünkü taşıdığımız renklerin ağırlığını hissediyorduk. Bize kazanmak için orada olduğumuzu hatırlatıyordu. Şimdi ben de her seferinde sahaya çıktığımda kazanmak amacıyla çıkıyorum ki bu benim hayatım boyunca amacım olacak." yanıtını verdi.

İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek
İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek
İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek
İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek

İtalya Serie A, Orka Holding, İtalya, Tween, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'nın köklü kulübü Genoa'yı Damat-Tween giydirecek - Son Dakika
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