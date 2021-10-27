Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı - Son Dakika

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı tarafından verilen "İzmir İli Acil Destek Kredisi", sarsıntıdan etkilenen işletmelere can suyu oldu.

KOSGEB, depremin yaralarını sarmak amacıyla "İzmir İli Acil Destek Kredisi Programı"nı hızlıca devreye aldı.

Depremden etkilenen ve bu durumlarını valilik veya kaymakamlıklardan belgeleyen işletme sahipleri, 36 ay vadeli, ilk 12 ayı ödemesiz olacak şekilde 100 bin lira üst limitli finansmana ulaştı.

Bu destekle İzmir'de 184 işletmeye 17 milyon 99 bin 980 lira kredi kullandırıldı.

İşletmeler, bu kredi desteğiyle depremin yaralarını bir nebze olsun sararak üretmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam etti.

"KOSGEB düştüğümde elimden tutup kaldıran oldu"

Depremin merkez üssüne en yakın noktalardan olan Seferihisar'da işletmesi bulunan Timuçin Ümit, AA muhabirine, depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle işletmesinin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Deniz suyunun bulaştığı her eşyanın tuzdan etkilendiğini belirten Ümit, yeniden ayağa kalmak için finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Depremden sonra birçok kurumun desteğini gördüklerini bunların en başında da KOSGEB'in geldiğini anlatan Ümit, "KOSGEB sayesinde işletmemizi tekrar açabilir hale geldik. Yardımları için KOSGEB İzmir Müdürlüğüne ayrıcı teşekkür ediyorum." dedi.

Depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde eczanesi bulunan Özlem Çimecioğlu da sarsıntı anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntıyla beraber eczaneyi terk ettiklerini belirten Çimecioğlu, "Deprem anından saniyeler bir türlü geçmek bilmedi. Deprem sona erince eczaneye girdik ve işletmenin arkasının tamamen kullanılamaz hale geldiğini, yıkıldığını gördük. Gelen, yardım isteyen insanlara da yardım edemedik. Mahşer yeri gibiydi." diye konuştu.

Deprem sonrası hayatlarının baştan aşağı değiştiğine işaret eden Çimeciğolu, "Ancak hayat devam ediyor. Kiralar, masraflar, çocuğun okul parası....Bir an önce bir yerde dükkan bulup eczanemi tekrar açmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

Çimecioğlu, yaklaşık 2,5 ay sonra yeni bir eczane açtığını dile getirerek, "Bunu yüklü bir borçla açıyorsunuz. Sonrasında bir arkadaşımın vasıtasıyla KOSGEB ile tanıştım. Maalesef KOSGEB'i çok tanımıyordum. Çok pişman oldum geç tanıdığıma. KOSGEB düştüğümde elimden tutup kaldıran oldu." şeklinde konuştu.

"Bu destek bize antibiyotik, ağrı kesici gibi geldi"

Büro cihazı satışı yapan işletmenin ortaklarından Beytullah Yılmaz ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem anından hayatının saniyeler içinde gözünün önünden geçtiğini aktaran Yılmaz, "Bugün bile anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Nefes alıyoruz, hayattayız çok şükür. Çaresizlik çok ayrı bir şey. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Sonrasında İzmir Ticaret Odası aracılığıyla KOSGEB'in İzmir İli Acil Destek Kredisi'ni duyduklarını belirten Yılmaz, "Salgına bağlı bir ciro kaybı da yaşamıştık. 12 kişi istihdam ediyoruz. Hiç kimseyi işsiz bırakmadık çok şükür. O dönem finansmana ihtiyacınız oluyor. Bu destek bize antibiyotik, ağrı kesici gibi geldi. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.