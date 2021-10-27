Üye Girişi
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı - Son Dakika

Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı

27.10.2021 11:46

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı tarafından verilen "İzmir İli Acil Destek Kredisi", sarsıntıdan etkilenen işletmelere can suyu oldu.

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanlığı tarafından verilen "İzmir İli Acil Destek Kredisi", sarsıntıdan etkilenen işletmelere can suyu oldu.

KOSGEB, depremin yaralarını sarmak amacıyla "İzmir İli Acil Destek Kredisi Programı"nı hızlıca devreye aldı.

Depremden etkilenen ve bu durumlarını valilik veya kaymakamlıklardan belgeleyen işletme sahipleri, 36 ay vadeli, ilk 12 ayı ödemesiz olacak şekilde 100 bin lira üst limitli finansmana ulaştı.

Bu destekle İzmir'de 184 işletmeye 17 milyon 99 bin 980 lira kredi kullandırıldı.

İşletmeler, bu kredi desteğiyle depremin yaralarını bir nebze olsun sararak üretmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam etti.

"KOSGEB düştüğümde elimden tutup kaldıran oldu"

Depremin merkez üssüne en yakın noktalardan olan Seferihisar'da işletmesi bulunan Timuçin Ümit, AA muhabirine, depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle işletmesinin büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Deniz suyunun bulaştığı her eşyanın tuzdan etkilendiğini belirten Ümit, yeniden ayağa kalmak için finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Depremden sonra birçok kurumun desteğini gördüklerini bunların en başında da KOSGEB'in geldiğini anlatan Ümit, "KOSGEB sayesinde işletmemizi tekrar açabilir hale geldik. Yardımları için KOSGEB İzmir Müdürlüğüne ayrıcı teşekkür ediyorum." dedi.

Depremin yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde eczanesi bulunan Özlem Çimecioğlu da sarsıntı anına ilişkin yaşadıklarını anlattı.

Sarsıntıyla beraber eczaneyi terk ettiklerini belirten Çimecioğlu, "Deprem anından saniyeler bir türlü geçmek bilmedi. Deprem sona erince eczaneye girdik ve işletmenin arkasının tamamen kullanılamaz hale geldiğini, yıkıldığını gördük. Gelen, yardım isteyen insanlara da yardım edemedik. Mahşer yeri gibiydi." diye konuştu.

Deprem sonrası hayatlarının baştan aşağı değiştiğine işaret eden Çimeciğolu, "Ancak hayat devam ediyor. Kiralar, masraflar, çocuğun okul parası....Bir an önce bir yerde dükkan bulup eczanemi tekrar açmak zorundaydım." ifadelerini kullandı.

Çimecioğlu, yaklaşık 2,5 ay sonra yeni bir eczane açtığını dile getirerek, "Bunu yüklü bir borçla açıyorsunuz. Sonrasında bir arkadaşımın vasıtasıyla KOSGEB ile tanıştım. Maalesef KOSGEB'i çok tanımıyordum. Çok pişman oldum geç tanıdığıma. KOSGEB düştüğümde elimden tutup kaldıran oldu." şeklinde konuştu.

"Bu destek bize antibiyotik, ağrı kesici gibi geldi"

Büro cihazı satışı yapan işletmenin ortaklarından Beytullah Yılmaz ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem anından hayatının saniyeler içinde gözünün önünden geçtiğini aktaran Yılmaz, "Bugün bile anlatırken tüylerim diken diken oluyor. Nefes alıyoruz, hayattayız çok şükür. Çaresizlik çok ayrı bir şey. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.

Sonrasında İzmir Ticaret Odası aracılığıyla KOSGEB'in İzmir İli Acil Destek Kredisi'ni duyduklarını belirten Yılmaz, "Salgına bağlı bir ciro kaybı da yaşamıştık. 12 kişi istihdam ediyoruz. Hiç kimseyi işsiz bırakmadık çok şükür. O dönem finansmana ihtiyacınız oluyor. Bu destek bize antibiyotik, ağrı kesici gibi geldi. Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı
Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı

Deprem, İzmir, Ekim, 112, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları 11:47 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor 11:31 Tescilli Meriç yer fıstığının kilosu tarlada 15 liradan satılıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor 10:43 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış 10:31 Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor

Son Dakika Haberleri
12:08 TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi
12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler
12:01 Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!
11:46 Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları
11:32 Son dakika hava durumu! İl il hava tahmin raporları
11:24 Son dakika! Dolar 9,48 seviyelerinden işlem görüyor
11:22 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimleri ilginç, kimileri iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor! Bakan Özer, hedeflerini anlattı! Zorunlu eğitim yaşı 5'e düşüyor!         
12:02
Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti Kaan Yıldırım, Hadise sorusu karşısında neye uğradığı şaşırdı! Söyleşiyi bitirip salonu terk etti         
11:35
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 545 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:59
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Gençler istedi, aşiret büyükleri karar aldı: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
09:08
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 12:15:29. #1.13#
SON DAKİKA: Depremden etkilenen işletmeler yaralarını KOSGEB ile sardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement