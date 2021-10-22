KAHRAMANMARAŞ - 9 ayda 184 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihracatı gerçekleştirildi - Son Dakika

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Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiren Kahramanmaraş'taki sektör temsilcileri, 9 ayda 184 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, AA muhabirine, kentin Türkiye'de metal mutfak eşyası konusunda üretim üssü olduğunu söyledi.

Sektördeki ihracat rakamlarının her geçen gün arttığını belirten Balcıoğlu, yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi olan kentte metal mutfak eşya sektörünün de itici bir güç olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki metal mutfak eşyası üretiminin yüzde 60'ından fazlasını gerçekleştiklerini aktaran Balcıoğlu, şöyle konuştu:

"Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 75 artırıp 23 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdik. Bu artış oldukça önemli. Ocak-eylül döneminde ise sektörümüz, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırdı. Böylelikle ihracatımız 184 milyon dolara ulaştı. Hedeflediğimiz 300 milyon dolara yaklaştığımızı ve oraya yakın tarihte ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Balcıoğlu, üretimlerinin sırayla en çok Mısır, İtalya, Fas, İsrail ve Tunus'a gönderildiğini vurgulayarak, "İyi bir pazarımız var. Pazarda da iyi bir referansımız var. Gittiğimiz her pazar ve ülkede sattığımız malın bir sonraki ay daha fazlasını satmak suretiyle güvenimizi her gün biraz daha iyileştiriyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş ürünlerinin her geçen gün piyasada tanınırlığının arttığını dile getiren Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ham madde satıcıları ve büyük tüccarlar, üretimleri yerinde görmek ve yerinde almak istiyorlar. Bu dönem bunları yaşadık. İran'dan ham madde satıcıları buradaydı. Ayrıca yeni müşterileri de kentimizde ağırladık. Alımları bizzat kendileri görerek yapıyorlar. Öte yandan 3 yeni ülkeden ticaret heyeti bekliyoruz. Yakın zamanda onlar da burada olacak ve yeni pazarlara açılacağız."