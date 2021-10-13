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'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı' Türksat'ın desteğiyle başlıyor - Son Dakika

'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı' Türksat'ın desteğiyle başlıyor

13.10.2021 10:00
'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı' Türksat'ın desteğiyle başlıyor

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen sanal konferansı 'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı', Türksat'ın iletişim desteği ile bu yıl 2 binin üzerinde katılımcı ile 14-15 Ekim tarihlerinde düzenleniyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Türkiye'nin önde gelen sanal konferansı 'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı', Türksat'ın iletişim desteği ile bu yıl 2 binin üzerinde katılımcı ile 14-15 Ekim tarihlerinde düzenleniyor.

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleşecek olan 'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda milli teknoloji hamlesi, dijital dönüşüm, 5G teknolojisi, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik, kişisel verilerin korunması kanunu, akıllı şehirler, blockchain gibi birçok önemli konu sektörün uzman isimleri tarafından ele alınacak. Türksat'ın iletişim desteği ile düzenlenen etkinlik, 2 binin üzerinde katılımcı, 45'in üzerinde konuşmacı, Sanal Fuar Alanında 50'nin üzerinde sergi alanı sahibi, yuvarlak masa toplantıları, çeşitli networking olanakları ile gerçekleşecek. https://gictc.com.tr internet adresi üzerinden kayıtların yapıldığı konferansta birçok bakanlıktan üst düzey yöneticilerin yanı sıra üniversiteler, enstitüler, dernekler, sanayi odaları, ticaret odaları, kamuya bağlı kurum ve kuruluşların bilgi işlem başkanlıkları ve teknoloji sağlayıcı firmalardan birçok önemli isim yer alacak.


- Ankara

Türksat, Türkiye, 15 Ekim, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı' Türksat'ın desteğiyle başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı' Türksat'ın desteğiyle başlıyor - Son Dakika
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