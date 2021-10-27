Malatya'da "Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında "Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Planlama ve İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Baruş, amaçlarının ilin sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu belirterek, bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini ifade etti.

Baruş, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin ülkeye ivme kazandıracak, ciddi katkılar sağlayacak bir işbirliği zemini olduğunu vurguladı.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen toplantıda kurumlar tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve bundan sonra da yapılacak çalışmalar görüşüldü.

İlgili konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya üniversite temsilcileri, kurum müdürleri, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları katıldı.