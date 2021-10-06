Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 503 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 503,20 liradan, 3 bin 315 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 336 liradan, 458,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462,75 liradan, 3 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 259 liradan, bin 620 liradan alınan Yarım Ziynet bin 630 liradan ve 810 liradan alınan Çeyrek Ziynet 815 liradan satıldı. (İHA)

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