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İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika

İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.

20.10.2021 14:55
İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2021 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Koordinasyon Kurulu Toplantılarını düzenlemekteyiz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi; 2021 yılının 3. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmaktır.

Bu kapsamda ilimizde 2021 yılında; Ulaştırma sektöründe 18, Eğitim sektöründe 49, Kültür-Turizm sektöründe 9, Tarım sektöründe 60, Enerji sektöründe 5, Sağlık sektöründe 8, Diğer Kamusal Hizmetler sektöründe 39 olmak üzere toplam 188 proje ve iş yürütülmüştür.

Yürütülen 188 proje ve işin toplam proje bedeli 3 Milyar 835 Milyon 361 Bin TL'dir. Bu projelere önceki yıllarda 1 Milyar 301 Milyon 660 Bin TL, Dönem sonu itibariyle de 266 Milyon 787 Bin TL harcama yapılmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri 479 Milyon 574 Bin TL'dir.

İl Koordinasyon Kurulumuzun 2021 Yılı 3. Dönem 4. Toplantısının ilimiz yatırımları için hayırlı olmasını diliyorum. "diye konuştu.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve kurum müdürleri söz alarak 2021 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.

İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı.

Türk Lirası, Yatırımcı, Karabük, Kamu, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem 4. Toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında Yapıldı. - Son Dakika
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