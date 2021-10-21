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Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı

21.10.2021 09:46
Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı

Eylül ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı.

Eylül ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı. Yabancı kartlarla 2021 yılı haziran-eylül döneminde yapılan ödemeler geçen yılın 4 katına, 2019'un ise 2 katına ulaşarak 59 milyar TL oldu. Yabancı kartlarla en fazla ödeme ise havayolları, giyim ve konaklama sektörlerinde gerçekleşti.

Eylül ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 159,2 milyar TL oldu. Eylül ayındaki kartlı ödeme tutarının 130,1 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 26,6 milyar TL'sinde banka kartları, 2,5 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 48, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 169 olarak gerçekleşti.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre eylül sonu itibarıyla Türkiye'de 82,1 milyon adet kredi kartı, 146,1 milyon adet banka kartı ve 53,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 281,4 milyon adede ulaştı.

Yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemeler 59 milyar TL'ye ulaştı

Haziran ve Eylül ayları arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 59,4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. 2020 yılının haziran ve eylül ayları arasında bu tutar uluslararası sağlık tedbirlerinin etkisiyle 15,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2019 yılında ise iyi geçen turizm sezonu ile beraber 33,8 milyar TL ile yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmıştı.

Büyüme olarak bakıldığında bu yıl yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 288 büyüyerek geçen yılın 4 katına ulaştı. Bu yüksek artışta 2020 yılında alınan tedbirlerle beraber yabancı kartlarla yapılan ödemelerde meydana gelen yüzde 55'lik daralma (baz etkisi) etkili oldu. Ancak iyi geçen 2019 yılına göre de yüzde 76 oranında yüksek bir büyüme görüldü, bu büyüme yabancı turistler tarafından ülkemizin daha çok tercih edildiğine işaret etti.

Yabancı kartlarla en fazla ödeme havayolları, giyim ve konaklama sektörlerinde gerçekleşti

Yaz döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde en fazla ödemenin 12,2 milyar TL ile havayolları sektöründe olduğu görülüyor. Havayolları sektörünü 11,8 milyar TL ile giyim ve aksesuar, 7 milyar TL ile konaklama, 5,8 milyar TL ile kuyumculuk ve 4,1 milyar TL ile market-gıda sektörleri takip etti. İlk 5 sektör yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 69'unu oluşturdu. Yabancı kartlarla yaz döneminde yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 985 TL olurken, internetten yapılan kartlı ödemeler yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yüzde 23'ünü oluşturdu.

(İHA)

Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı

Türk Lirası, Haziran, Banka, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartlı ödemeler yüzde 50 artışla 159 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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