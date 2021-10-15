Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi onaylandı - Son Dakika

Kaş Belediyesi'nin 2022 bütçesi 245 milyon 426 bin lira olarak belirlendi.

Kaş Belediye Meclisi Ekim ayı devam toplantısı, İlçe Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kaş Belediyesinin mali durumu ve bütçesi görüşüldü.

2022 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifesiyle ilgili hazırlanan plan ve bütçe komisyonu raporu oybirliğiyle kabul edildi.

Mecliste, belediyenin 2022 bütçesi 245 milyon 426 bin lira olarak onaylandı.

Ulutaş, bütçenin yatırım odaklı olacağını belirterek, yıl sonuna kadar birçok projenin tamamlanacağını, bütçenin bu yıl için en az yüzde 90 gerçekleşeceğini kaydetti.