Üye Girişi
Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika

Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor

13.10.2021 12:25
Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 ilçede kadın çiftçilere verdiği 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtımının başvuruları pazartesi gününe kadar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 ilçede kadın çiftçilere verdiği 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtımının başvuruları pazartesi gününe kadar devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin kadınların üretime daha fazla katılması ve geliri olmayan kadınların ekonomik getiri sağlaması amacıyla başlattığı kıl keçisi destekleme projesi devam ediyor.

140 Kadın Üreticiye 420 Kıl Keçisi Dağıtıldı

Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi Bugüne kadar Muğla'nın Menteşe, Dalaman, Ortaca ve Kavaklıdere ilçelerinde 140 kadın üreticiye 420 kıl keçisi dağıttı. Dağıtımın yanı sıra Büyükşehir Belediyesinin veteriner hekimleri kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin gebelik kontrolü için ultrason muayenesi gibi sağlık taramalarını da ücretsiz olarak yapıyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor. Belirlenen hastalıklara uygun tedavi, keçilerin beslenme şekilleri ve bakım önerileri de yine büyükşehir veteriner hekimleri tarafından keçi alan kadın üreticilere detaylı olarak anlatılıyor.

Başvurular Devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime daha fazla katılması ve Muğla bölgesine en uygun hayvan türü olan Kıl Keçisinin yaygınlaşması sürdürdüğü keçi desteklemesinin bu dönem ki başvuruları devam ediyor. Fethiye, Köyceğiz, Ula, Marmaris ve Datça ilçelerinde 18-45 yaş arasındaki kadın çiftçilere verilecek olan destek için 20 Eylül tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların 18 Ekim'e kadar nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, tapu sorgulama ve SGK dökümü evraklarıyla büyükşehir belediyesine başvurmaları yeterli oluyor.

Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor
Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor
Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor
Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Dalaman, Muğla, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erol Bulut, sustu sustu en sonunda bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Şenol Güneş'e gönderme 16:37 Erol Bulut, sustu sustu en sonunda bombayı patlattı! Fenerbahçe ve Şenol Güneş'e gönderme Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı 16:30 Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! 16:06 Zehir tacirinin evinde 55 kilogram bonzai bulundu! "Çaki" lakaplı şahıs kıskıvrak yakalandı Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim 16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı 14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
15:32 Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor
Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı         
16:40
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta         
16:36
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu         
15:57
Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu         
15:01
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi         
14:52
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:44:10. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir, Kıl Keçisi Desteğine Başvurular Devam Ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement