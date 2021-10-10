Yeni mahsul Kaman cevizi tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yeni mahsulü, Kaman Belediyesince kurulan pazarda satılmaya başlandı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi üzerinde kurulan pazarda 350 üretici tezgah açarak ürünlerini sergiledi. Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda kişi Kaman cevizi almak için ilçeye geldi.

Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgah açan üreticileri ziyaret ederek beklentileriyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi.

Üretici ve tüketiciyi buluşturmak için belediye tarafından şehir merkezine ceviz pazarı kurulduğunu belirten Çolak, "İptal edilen festival yerine üreticilerimizi mağdur etmemek ve satış yapmalarını kolaylaştırmak için tezgah kurulum alanı belirledik. Bu yıl yaklaşık 3 bin ton ceviz rekoltesi var ve çiftçimiz bundan memnun. Esnafımızı gezerek ihtiyaçlarını sorduk. Umarım gelecek yıl daha geniş kapsamlı bir ceviz festivalini hep birlikte gerçekleştirme imkanı elde ederiz." ifadelerini kullandı.

Tezgah açan üreticilerden Üsküdar Ballı da "Tezgahımda kendi üretimim ceviz, bulgur, fasulye gibi ürünler var. Bugün satışlar düşük olsa da daha iyi olacağını umut ediyoruz. Gübre fiyatlarının pahalı olması üreticiyi olumsuz etkiliyor. Bu da fiyatı yükseltiyor. Devletimizin bizlere destek olmasını istiyoruz." dedi.

Münevver Gül de ceviz pazarında kendi ürettikleri mahsulleri sattıklarını dile getirerek, satışların güzel olduğunu, elde ettiği gelirin bir kısmını üniversitede okuyan torununa göndereceğini kaydetti.