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EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

1 saat önce

Yatırım dünyasının duayenlerinden Howard Marks'ın kitabı, "Mastering The Market Cycle / Getting The Odds In Your Side" Ak Portföy'ün desteğiyle Türkçe'ye çevrilerek, "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek, System.String[]
Yatırım dünyasının duayenlerinden Howard Marks'ın kitabı, "Mastering The Market Cycle/ Getting The Odds In Your Side" Ak Portföy'ün desteğiyle Türkçe'ye çevrilerek, "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.
Scala Yayıncılık'tan Dr. Celali Yılmaz'ın çevirisi ve Canan Feyyat'ın redaksiyonuyla yayınlanan, Howard Marks'ın "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabının düzeltisini Burcu Toker ve kapak tasarımı ve mizanpajını da Sibel İlkin Uçuran üstlendi.
Ak Portföy, ülkemizde yatırım dünyasında entellektüel gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği finans kitapları serisine bu yıl Howard Marks'ın kitabı, "Mastering The Market Cycle/ Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" ile devam ediyor.
Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, sunuş yazısında Marks'ın yatırım yönetiminin efsane isimleri arasında olduğunun altını çiziyor :
"Marks'ın yaklaşımı, piyasaları yöneten döngüleri nasıl tanımlayacağımızı ve yöneteceğimizi gösteriyor. Başarılı bir yatırım için geçmiş ekonomi ve piyasa döngülerini iyi analiz ederek doğru dersleri çıkarmak gerekiyor.
"Dalgalanan piyasalara ne zaman girmeli, ne zaman çıkmalıyız? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman kolay değildir. Ancak döngülerin ritminin arkasındaki nedenler anlaşıldığında doğru cevaba ulaşılabilir. Sadece ekonomiyi, piyasaları ve şirketleri değil aynı zamanda insan psikolojisini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yatırım davranışlarını etkileyen iniş-çıkış kalıplarını öğrendiğimizde, bir döngünün neresinde olduğumuzu anlayabiliriz.
"Marks'a göre geçmiş döngülerin davranışlarını analiz ettiğimizde, döngüleri ortaya çıkaran faktörleri kavradığımızda ve bir sonraki döngüyü öngörebilmek için odaklandığımızda, bu döngülerin yıllar içinde kendini tekrar eden kalıpları konusunda ustalaşır ve yatırımlarımızın getirilerini yükseltmek için döngülerin doğasından yararlanabiliriz.
"ABD Sermaye piyasalarında yarım asırlık tecrübe sahibi Howard Marks bu kitabında piyasa döngülerini iyi okuyabilmenin şifrelerini okuyucularla paylaşıyor. Koleksiyonumuzun en yeni üyesini sizlere sunuyor ve keyifli okumalar diliyorum." (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:47 Kaynak: DHA
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