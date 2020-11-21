EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek - Son Dakika

EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

21.11.2020 14:16
EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek, System.String[]

Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı, Canan Feyyat ve Celali Yılmaz'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı, Canan Feyyat ve Celali Yılmaz'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtımında, "Piyasaların yükselip düştüğünü hepimiz biliyoruz" denilerek, şu bilgiler veriliyor:

"Peki bu dalgalanan piyasalara ne zaman girmeli, ne zaman çıkmalıyız? Bu sorunun cevabı hiçbir zaman kolay değildir fakat döngülerin ritminin arkasındaki nedenler anlaşıldığında doğru cevaba ulaşılabilir. Sadece ekonomiyi, piyasaları ve şirketleri değil aynı zamanda insan psikolojisini ve bunun sonucunda ortaya çıkan yatırım davranışlarını etkileyen iniş-çıkış kalıplarını öğrendiğimizde, bir döngünün neresinde olduğumuzu anlayabiliriz. Geçmiş döngüleri inceleyip, kökenlerini anlar ve bir sonraki için uyanık kalırsanız, değişen yatırım ortamına uyum sağlayabilirsiniz. Diğerleri beklenmedik olaylarla körleşip, korku veaçgözlülük duygularına kurban giderken siz döngünün farkında ve hazırlıklı olabilirsiniz. Sermaye piyasalarında yarım asırlık tecrübe sahibi Howard Marks'ın içgörüleriyle döngülerin farkına vararak, bu yinelenen kalıplarda ustalaşabilirsiniz."Yatarım dünyası ve basından uzman ve yazaların kitaba ilişkin görüşleri de şöyle sıralandı: Burton G. Malkiel, Wall Street Journal: "Dünyanın en başarılı yatırım yöneticilerinden biri ve mesleğin entelektüel liderlerinden olan Howard Marks yeni bir kitap yazdı. Dalgaları Yönetmek… Akıllıca… Dikkatlice okumak bizi daha iyi yatırımcılar yapabilir ve yatırım sonuçlarını mahveden sık yaptığımız hatalardan koruyabilir."Bridgewater Associates Ortak Yatırım Sorumlusu ve Eş Başkanı Ray Dalio: "Howard Marks'ın Dalgaları Yönetmek konusunda söyledikleri mutlaka okunmalıdır, çünkü bu kitapta anlatılan döngüler önemlidir ve Howard, kendi neslinin efsanevi yatırımcısıdır. "Berkshire Hathaway Başkan Yardımcısı Charlie Munger: "Her zaman derim ki, 'Geleceği anlamak için tarihten daha iyi bir öğretmen bulamayız.' Howard'ın kitabı bize tarihten neler öğreneceğimizi anlatıyor. Böylece gelecek hakkında daha iyi bir fikir edinebilirsiniz."Benchmark Ortağı Bill Gurley: "Yatırım uzmanlarının çoğu 'piyasanın zamanlamasını öngöremezsiniz' derken Dalgaları Yönetmek kitabında Howard Marks, yaşayan bir yatırım efsanesi olarak, sadece piyasanın zamanlamasının mümkün olabileceğini değil, aynı zamanda bunu öngörebilecek karşıt bakış açısına sahip olabileceğinizi de söylüyor."DoubleLine Capital Kurucusu Jeffrey Gundlach: "Dalgalarda Uzmanlaşmak, yalnızca finansal piyasalarda döngülerin nasıl çakıştığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda riski ve fırsatı doğurduğunu da anlatıyor. Howard Marks'ın sade bir dille yazılmış ve uzun yıllara dayanan tecrübeleri, okurların dalgaları kendi lehine çevirmelerine yardımcı olacak. "Icahn Enterprises Başkanı Carl C. Ichan: "Piyasada bir düzeltme olup olmayacağından emin değilseniz ya da 'bu defa farklı' diye düşünüyorsanız, bir adım atmadan önce bu kitabı okumalısınız." (Fotoğraflı)


EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek - Son Dakika Ekonomi


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