EKONOMİ KİTAPLIĞI-Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek

Efsane yatırımcı Howard Marks'ın, piyasaları yöneten döngülerin nasıl tanımlanacağını ve yönetileceğini gösterdiği "Ekonomide ve Piyasalarda Dalgaları Yönetmek" adlı kitabı, Canan Feyyat ve Celali Yılmaz'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtımında, "Piyasaların yükselip düştüğünü hepimiz biliyoruz" denilerek, şu bilgiler veriliyor: