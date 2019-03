Ekonomi Kitaplığı - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

Bağımsız yatırımcıların "kahramanı" olarak bilenen William Bernstein'ın, yatırımcıların kazandıran bir yatırım portföyünü nasıl oluşturabileceklerini anlattığı kitabı "Yatırımın Dört Temel Taşı" Neşenur Domaniç ve Nusret Avhan'ın çevirisiyle, Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Aynı zamanda "her zaman ısrarla doğruları söylemesiyle" de tanınan Bernstein, "Yatırımın Dört Temel Taşı"nda şu öğütleri veriyor:



• Yatırım teorisi: Riske girmeden yüksek getiriler elde etmeyi beklemeyin.



• Yatırımın Tarihi: Piyasalar neredeyse her kuşakta bir çılgınlık dönemi yaşar. Eğer hazırlıklı değilseniz, kaybedeceğiniz kesindir.



• Yatırım Pratiği: Brokerlar müşterilerine Bonnie ve Clynde'ın bankalara yaptığı gibi hizmet eder.



Yatırımın Dört Temel Taşı klasik finans teorisinin temellerinden, pratikte verimli bir portföyün nasıl oluşturulacağına kadar uzanan ve her yatırımcının anlaması gereken dört temel konuyu içeriyor.



Kitabın tanıtım yazısında, "Berstein, yalın anlatımı ve gerçek yaşamdan aldığı zengin örneklerle, uzun vadeli yatırımların başarısı için gerekli, adım adım ilerleyen, izlenmesi kolay bir program sunuyor" deniliyor ve şu bilgiler veriliyor:



"William Bernstein, aslında tıp doktoru olmakla birlikte, dünyanın her yerinde bağımsız yatırımcıların sevdiği bir kahraman haline geldi.



"Wall Street'in düşünce tarzını sorgulayarak, brokerlerin tavsiyelerinin çarpıklığını ortaya koyarak ve çok sayıda yatırımcıya kendi yatırımlarını akıllıca ve uzun vadeli bir yaklaşımla nasıl başarıyla yönetebileceklerini göstererek isim yaptı.



Bernstein, The İntelligent Asset Allecator'un yazarı ve üç ayda bir yayınlanan Efficient Frontier'ın editörü, EfficientFrontier.com adresli popüler web sitesinin kurucusudur.



"The Wall Street Journal, Barron's, Money ve Forbes sık sık görüşlerine yer veriyor." (Fotoğraflı) - İstanbul

