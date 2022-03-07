Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak - Son Dakika
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Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

07.03.2022 20:52
Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacakEKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.

Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak

EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK), yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplanacak.EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külleyisinde gerçekleştirilecek. Yarın saat 17.00'de yapılması planlanan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanısıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılması bekleniyor.

Haber:  ANKARA,


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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekonomi Koordinayson Kurulu, yarın Fuat Oktay başkanlığında toplanacak - Son Dakika


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