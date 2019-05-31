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Ekonomi Kulübü'nden 'Kadir Gecesi'nde dayanışma' çağrısı

1 saat önce

Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatı, 'Kadri Gecesi" dolayısıyla yayınladığı mesajda, böylesine önemli bir gün ve gecede paylaşmanın önemine değindi.

Ekonomi Kulübü'nden 'Kadir Gecesi'nde dayanışma' çağrısı, System.String[]
Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatı, 'Kadri Gecesi" dolayısıyla yayınladığı mesajda, böylesine önemli bir gün ve gecede paylaşmanın önemine değindi.

Aydın Ekonomi Kulübü Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hidayet Akalın mesajında özellikle yakın akraba ve komşularla dayanışmanın böylesine önemli bir geceyi içinde barından ramazan ayında çok önemli odluğunu belirterek "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır" mealindeki ayetle bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde; bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:31 Kaynak: İHA
Aydın, Kadir Gecesi, Ekonomi, Güncel
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