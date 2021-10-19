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Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti - Son Dakika

Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti

19.10.2021 12:15

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da, kuraklık etkisiyle rekoltenin düşük gelmesine rağmen fiyatların yüksek seyretmesi üreticileri sevindirdi.

Dünyanın önde gelen kuru incir üretim merkezlerinden Aydın'da, kuraklık etkisiyle rekoltenin düşük gelmesine rağmen fiyatların yüksek seyretmesi üreticileri sevindirdi.

Bölgenin geçim kaynaklarından incir, yaklaşık 40 bin hektarda üretiliyor. Kentte üretilen 190 bin ton incirin bir kısmı taze olarak tüketilirken kurutulan meyvenin yaklaşık 40 bin tonu 80 ülkeye ihraç ediliyor.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, AA muhabirine, bu sezon kuraklığın inciri olumsuz etkilediğini, üreticinin sezona endişeli başladığını söyledi.

Geçen yıl 75 bin ton olan rekoltede bu sezon yüzde 20 düşüş beklediklerini aktaran Günaydın, "İncir fiyatları da rekoltenin düşük olmasından dolayı bir yükselişe geçti. Geçen yıl toptan 20-25 lira arasında olan incirler, bu yıl 30-35 lira arasında işlem görüyor. Üretici tabii ki memnun. Kuraklıktan dolayı rekoltesi az olsa da fiyatlar o açığı kapatıyor." dedi.

Kuraklığın kalite kaybını etkilemediğine dikkati çeken Günaydın, "Kalitemiz güzel ancak incirlerin boyutları biraz küçüldü. Boylarına göre ilk sıralarda değerlendirdiğimiz incirler bu sene az. Her şeye rağmen müşterilerimizi memnun edeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin kuru incir ihracatında dünya lideri olduğunu, ihracatın büyük bölümünün de Aydın'dan gerçekleştiğini ifade eden Günaydın, kuraklık etkilerine karşı incir bahçelerinde damla sulama sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kaliteli incir bugün güzel para"

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da kuru incirden kent ekonomisine 250 milyon dolarlık katkı sağlandığını, bu yıl yeterli yağmurun düşmemesi nedeniyle düşük rakımlı bahçelerde verim kaybı yaşandığını aktardı.

400 rakımın üzerindeki bahçelerde kalite ve verim sorunu bulunmadığını, bu ürünlerin fiyatlarının da yüksek seyrettiğini aktaran Kendirlioğlu, "Özellikle perakende satışlarda incirin kilogramı 60 ile 100 lira arasında değişiyor." dedi.

Tariş, 7 bin tona yakın ürün alacak

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan ise incir alımına devam ettiklerini, zaman zaman günlük 65 tonluk alım kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

Bircan, sezon başından itibaren aldıkları üründe 5 bin tona ulaştıklarını belirterek, "Her sene 7 bin tona yakın ürün alıyoruz. Bu sene de o rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Fakat bu sezon incirlerin boyları biraz küçük. Geçen yıl kuru incirin kilogramı 3 lira ila 30 lira arasında değişirken bu sezon ise 12 lira ila 36 liraya kadar ürün alıyoruz. Fiyatlar boylara göre değişiyor. Fiyat açısından üreticilerin yüzünün güldüğü bir sezon yaşıyoruz."

Germencik Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Uyar ise kuraklıktan etkilenen bazı ağaçların kuruduğunu ve bunları kesmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Üretici Yahya Anlıak da verim kaybındaki açığın fiyatların yükselmesiyle dengelendiğini, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti
Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti
Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti
Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti
Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti

Ticaret, Tariş, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuru incir fiyatları, üreticiyi memnun etti - Son Dakika


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