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Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi

08.10.2021 14:54
Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi

6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'ncisi düzenlenen Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) ve TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen yeni akıllı ulaşım sistemi projesinin ön tanıtımı yapıldı.

6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'ncisi düzenlenen Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) ve TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen yeni akıllı ulaşım sistemi projesinin ön tanıtımı yapıldı.

Otoyollar artık daha da güvenli

KMO ve TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) iş birliği ile geliştirilen proje, fiber optik algılama sistemi ve otonom drone kullanımı ile otoyollarda meydana gelen bir olayın anında tespit edilerek tanımlanmasını, hızlı ve yeterli müdahalenin ilgili kişiler/kurumlar tarafından yapılmasını amaçlıyor.

Proje uygulaması iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama, fiber optik sensörlerin kullanılarak zemin titreşimlerindeki anormalliklerin tespit edilmesi. İkinci aşama ise anormalliğin tespit edildiği bölgeye droneların gönderilmesi ve harekete geçirilmesi. Dronelar tarafından izleme sırasında toplanan bilgi ve görüntüler, gerekli aksiyonların alınması için görevlendirilen veya en yakın olan istasyona gönderiliyor. Yapay zeka sayesinde farklı senaryoları anında değerlendirebilen proje ile olayların detayları ve boyutu kolayca analiz edilebilecek.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal: "Proje ile dünyada ilk defa gerçekleştirilecek bir sistemi ülkemize kazandırıyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, projeye ilişkin açıklamasında lazer, fiberoptik, elektronik, sinyal işleme, yapay zeka gibi bir dizi teknolojiyi kullanarak TÜBİTAK BİLGEM ve SAMM Teknolojinin ortak çalışması ile ortaya çıkmış olan Fiber Optik Tabanlı Akustik Algılama Sistemi FOTAS'ın yerli ve milli bir ürün olduğunu vurguladı. FOTAS'ın Kuzey Marmara Otoyolu ile yeni bir uygulama sahası bulduğuna işaret eden Prof. Dr. Mandal, "Bu proje bir taraftan dünyada ilk defa gerçekleştirilecek bir sistemi ülkemize kazandırırken bir taraftan da TÜBİTAK'ın sanayi ile iş birliği yaklaşımı çerçevesinde sektöre kazandırmış olduğu yeni bir kabiliyeti ifade ediyor. " dedi. Mandal, "Bu örnek uygulama daha pek çok sahada yeni açılımların ilham kaynağı olacak. " değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK BİLGEM, Türkiye'nin en yetkin Ar-Ge merkezlerinden biri

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi, kritik teknolojilerde uzmanlaşmış altyapısı ve 2000'i aşan araştırmacı personeliyle Türkiye'nin en yetkin Ar-Ge merkezlerinden biri. BİLGEM, elektronik kimlikten akaryakıt marker cihazlarına, lazer silahlarından kriptoloji cihazlarına, Bulut veri depolama sistemlerinden yapay zeka çözümlerine kadar pek çok ürünü yerli ve milli olarak ülkemize kazandırdı.

Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi

Fiber Optik, TEM Otoyolu, Yapay Zeka, Marmara, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Marmara Otoyolu ve TÜBİTAK'tan Dünyanın İlk Fiber Optik Tabanlı Akıllı Ulaşım Sistemi - Son Dakika
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