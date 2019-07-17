Son Dakika Haberleri: Ekonomi medyası en çok 'dolar'ı konuştu
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Ekonomi medyası en çok 'dolar'ı konuştu

2 saat önce

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

Ekonomi medyası en çok 'dolar'ı konuştu, System.String[]
Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada haziran ayının ekonomi başlıklarını açıkladı.

Rapora göre, dolar kuru zirvedeki yerini korurken, ihracat ve istihdam listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklardı. İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim ve G-20 Zirvesi, ekonomiyi etkileyen başlıca konular arasında yerini aldı.

MTM'nin Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, dolar kuru 164 bini aşan haberde ele alınarak haziran ayı ekonomi gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. 82 binden fazla haberle doları takip eden ihracat ikinci sıraya yerleşirken, işsizlik 31 bin 778 habere konu olarak sekizinci sırada yer aldı.


İhracat, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
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