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MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü - Son Dakika

MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü

07.10.2021 11:02

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı"nın (MODEF EXPO 2021) yabancı misafirleri, Türk mobilyasını tercih etmelerinde en önemli etkenlerin yüksek kalitedeki ürünler, fiyatlardaki cazibe ve ulaşım...

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45'incisi düzenlenen "Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı"nın (MODEF EXPO 2021) yabancı misafirleri, Türk mobilyasını tercih etmelerinde en önemli etkenlerin yüksek kalitedeki ürünler, fiyatlardaki cazibe ve ulaşım kolaylığı olduğunu söyledi.

MODEF Fuar Merkezi'nde 9 Ekim'de sona erecek fuar için yurt dışından gelen bazı ziyaretçiler, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'dan gelen Niftali Nuriyev, İnegöl'ün mobilyanın merkezi olduğunu belirterek, yaklaşık 3 yıldır Türkiye piyasasından ürün aldıklarını bildirdi.

İnegöl mobilyasıyla ilk yıl tanıştıklarını aktaran Nuriyev, "Fiyatlar gayet iyi. Şu an olumlu bakıyoruz, her şey normal. İnegöl mobilyası, tek kelime ile kalite." dedi.

Fuarın Dubaili konuklarından Zahra Mohamed, satış yaptıkları yatak odası, yemek odası kategorilerinde müşteri taleplerine uygun ürünleri, uygun maliyetlerle İnegöl'den temin edebildiklerini aktardı.

İnegöl'ün özellikle yatak odası takımı üretiminde çok ileri noktalarda olduğunu vurgulayan Mohamed, "Halı denildiğinde Gaziantep'e gideriz, ihtiyaçlarımızı oradan temin ederiz. İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri fuarlarını da muhakkak takip ederiz. İnegöl'ü tercih etmemizin nedeni çeşitliliğin çok olması ve İstanbul'daki birçok firmanın burada da mağazasının bulunması." ifadesini kullandı.

Çin'de fiyatlar artınca rotalarını Türkiye piyasasına çevirdiler

Dubai'den gelen Esam Omar ise İnegöl mobilyasını çok çeşitli ve yüksek kaliteli olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti.

Omar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile olarak 25 yıldır mobilya sektörü ile uğraşıyoruz. 15 senedir kendi mağazama dünyanın her yerinden çeşit çeşit mobilyalar ve oturma grupları alıp, bölgemde satışlarını yapıyorum. İnegöl fuarını tercih etmemdeki en önemli sebep, hedefe direkt ulaşabiliyoruz. İstemiş olduğum modeli veya renkleri çeşit çeşit İnegöl'de bulma imkanım oluyor. O nedenle benim için kolay bir seyahat oluyor. Bütün talepleri buradan karşılayabiliyoruz. Tercih olarak ekonomik demek biraz yanlış olur. Yüksek kalite olduğundan, kaliteye göre fiyatlar değişiyor."

Filistinli Rami Abohamed de yeni trend ürünler gördüğünü, siparişlerini verdiğini dile getirdi.

Özbekistan'dan gelen İhtıyor Yunustaev, Çin piyasasında fiyatlar yükselince rotalarını Türkiye'ye çevirdikleri ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lojistik olarak daha kolay ve daha az maliyetli olması nedeniyle İnegöl pazarını tercih ettik. Burada çok çeşitli, çok farklı modern, güncel modelleri karşılaştırma imkanımız oluyor. Klasik ürün satan bir firmayız. Bu ilk ziyaretim. Burada klasik ürün stantlarını gezdiğimde kalitenin çok iyi olduğunu gördüm. Bu benim için iyi bir tecrübe oldu. Daha yeni gezmeye başladım. O nedenle bir siparişim olmadı ama benimle gelen arkadaşlarımdan sipariş yazdıranlar oldu. Hayırlı olsun siparişleri. Ben de inşallah 2-3 gün içinde buradan ihtiyaçlarımı temin edip ülkeme geri döneceğim."

MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü
MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü
MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü
MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü
MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü

Türkiye, İnegöl, Bursa, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü - Son Dakika


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SON DAKİKA: MODEF EXPO 2021'in yabancı konuklarından Türk mobilyasına övgü - Son Dakika
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