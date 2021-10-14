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DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI - Son Dakika

DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI

14.10.2021 13:36

NİĞDE'de Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

NİĞDE'de Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 6 yerli ve milli çeşidin hasadı ve tanıtımı yapıldı.

Alay Beldesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü - Patates Araştırma Enstitüsü iş birliği ile yerli patates çeşitlerinin deneme ekiminin yapıldığı arazide 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, ekimi yapılan yerli patateslerin dekarda 4 tona yakın verim aldıklarını kaydetti. Pırlak, "Enstitümüz, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Türkiye'deki ilk ve tek konu araştırma enstitüsüdür. Şu ana kadar yürüttüğümüz ıslah çalışmaları neticesinde 10 yerli ve milli patates çeşidi ülke tarımına kazandırdık. Hali hazırda da Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Burada deneme ekimi yapılan 6 çeşidimizin Niğde topraklarında verimi oldukça tatminkar. Çeşitlerimizden en düşüğünden dekarda 4 tona yakın verim aldık. Hasat sonunda tartımlar neticesinde kesin sonuç belli olacak. Ancak, geliştirdiğimiz çeşitlerimiz üreticilerimizin benimsediği, bu bölgeye adaptasyonu en yüksek olan çeşitler? dedi.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ise, "Patates kent için stratejik bir ürün. Patatesin gerek verimini gerekse kalitesini artırmak için enstitümüz büyük bir kazanç. Enstitümüz, geliştirdiği tohumların her yıl birçok ilde deneme ekimlerini ve hasadını yapıyor. Bu ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak. Uzun vadede tamamen kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Bir de geliştirdiğimiz tohumların kendi coğrafyamıza, iklimimize toprak yapımımıza daha faydalı, verimi yüksek, kaliteli ürünler haline geliyor. Bu anlamda her yıl bir adım daha ileriye gidiyoruz. Başarılı çalışmalarından dolayı enstitü çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli patates çeşitleri 'Saruhan', 'Nam', 'Onaran2015', 'Muratbey', 'Leventbey' ve 'Niğşah'ı katılımcılara tanıttı.

DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI
DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI

Tarım, Hasat, Milli, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENEME EKİMİ YAPILAN 6 YERLİ VE MİLLİ PATATES ÇEŞİDİNİN HASADI YAPILDI - Son Dakika
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