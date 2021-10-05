Otobüs yolculuğunda açık bilette 12 saat önce şartı kaldırıldı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, alınan Covid-19 önlemleri sonrasında otobüs yolculuğu yapacak vatandaşlara yönelik, açık bilette 12 saat önce şartı "sefer başlayıncaya kadar" olarak değiştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, otobüs yolculuğu yapanlara yönelik açıklama yaptı. Korona virüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tehdit durumuna geldiğine dikkat çekilen açıklamada, virüsün yayılımının önlenmesi amacıyla Türkiye'de gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerekse diğer Bakanlıklarca koruyucu tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı kaydedildi.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade edildiği, otobüs hareket saatinden 12 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda ise 6 ay geçerli açık bilet düzenlemek zorunda olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 6 Eylül'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin; uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi kararlaştırıldı. Ancak, daha önce yolcu bileti almış olan vatandaşların, sefer başlamadan önce genelgede öngörülen asgari kriterleri sağlayamadıklarından dolayı seyahat edemedikleri, bu nedenle yolcu bileti için ödedikleri ücretin iadesini alamadıkları veya açık bilete çeviremedikleri belirlendi."

Yaşanabilecek vatandaş mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Önceden otobüsle seyahat etmek için yolcu bileti alan, ancak sefer başlamadan aşı ve PCR kriterlerine uygun olmadığı tespit edilen yolcular için, sefer başlayıncaya kadar talepte bulunulması halinde, daha önce düzenlenmiş yolcu bileti yerine ikinci bir talimata kadar 6 ay geçerli açık bilet düzenlenebilecek" ifadelerine yer verildi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)