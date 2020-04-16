Ekonomi paketi yasalaştı - Son Dakika
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Ekonomi paketi yasalaştı

6 saat önce

Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek.

Üç ay süreyle işten çıkarmalar yasaklanacak; İşverenler çalışanları yine 3 ay süreyle ücretsiz izine çıkarabilecek. Bu süreler Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. Korona virüs salgınının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayata etkilerini en aza indirmeyi hedefleyen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlarla ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay süreyle 1177 TL aylık bağlanacak.

Bu süre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 ay daha uzatılabilecek.

Kısa çalışma ödeneğine başvurular kolaylaştırılacak, ödemeler hızlandırılacak.

YAŞLI VE ENGELLİLERE BAKIM DESTEĞİ Yaşlılık ve muhtaçlık aylığı alanlardan istenen gelir testi şartı kaldırılacak.

Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarla engellilerin gelir durumuna bakılmaksızın özel huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretleri karşılanacak.

Devlet üniversitelerinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine Maliye Bakanlığı tarafından kaynak aktarılacak.

Yasayla Hazine ve Belediye taşınmazlarıyla, Milli Parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, kredi yurtlar kurumu borçları, Sosyal prim ödemeleri üç ay süreyle ertelenecek.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçları belediyelerce üç ay ertelenebilecek.

Faaliyetlerini geçici olarak durduran işletmelerden ilan, reklam ve Çevre Temizlik vergisi alınmayacak.

Ayrıca fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı haksız fiyat değerlendirme kurulu kurulacak.

Kurul üretici, tedarikçi ve perakende satış yapan işletmelerle ilgili düzenlemeler yapacak.

Gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunacak, idari para cezası verebilecek.

Bu kapsamda mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapanlara 10 bin lirayla 100 bin lira arasında piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozacak stok faaliyetleriyle tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere 50 bin lirayla 500 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.

(İHA)

Ekonomi paketi yasalaştı

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:00 Kaynak: İHA

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