Ekonomi paketine CHP'den tepki
47 dakika önce
CHP'li Ağbaba, "AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir" görüşünü dile getirdi.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14
'li Ağbaba, "AKP
iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir" görüşünü dile getirdi.
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