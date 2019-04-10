Son Dakika Haberleri: Ekonomi paketine CHP'den tepki

Ekonomi paketine CHP'den tepki

47 dakika önce

CHP'li Ağbaba, "AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir" görüşünü dile getirdi.

Ekonomi paketine CHP'den tepki, System.String[]
CHP'li Ağbaba, "AKP iktidarının tek amacı sözde reform adı altında emekçilerin son kalesi olan kıdem tazminatını kaldırmak, işçilerin elinde kalan son güvenceyi de bu şekilde yok etmektir" görüşünü dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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