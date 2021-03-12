Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor (3) - Son Dakika

Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor (3)

12.03.2021 18:09
Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor (3), System.String[]

Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Devlet Destekleri Reformu" yapılacak, mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak.

Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Devlet Destekleri Reformu" yapılacak, mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reform Paketi" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, yapısal politikalar kapsamında, "Kurumsal Yönetişim" başlığı altında şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetişim çerçevesi tesis edilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin görev ve sorumlulukları gözden geçirilip, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) olarak yapılandırılacak. FİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlarından müteşekkil olacak.

FİK, finansal istikrarın gözetilmesini merkeze alarak sistemik riskleri belirleyecek, izleyecek ve yönetecek, finansal piyasaları derinleştirmeye ve tasarrufları artırmaya odaklanacak. Komite, finansal piyasalarda güveni artıracak politikaları önceliklendirecek.

Her ay düzenli olarak bir araya gelecek Komite, toplantı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

Ayrıca, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) kurulacak.

EKK'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. EKK, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan müteşekkil olacak.

Kurul, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program'da yer alan eylemlerin eşgüdümünü ve uygulama başarısını sağlayacak.

Her ay düzenli olarak bir araya gelecek Kurul, toplantı sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak ve 3 ayda bir rapor yayımlayacak.

TÜİK "ilişkili kuruluş" oluyor

"Kurumsal Yönetişim" başlığı altında kurumsal yapıların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartları güçlendirilecek. Kamu görevlilerine başka kurumların yönetim/denetim kurullarında en fazla bir görev verilecek.

Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının, diğer kurum yönetim ve denetim kurullarında görev almaması ilke olarak gözetilecek.

TÜİK "ilişkili kuruluş" yapısına dönüştürülecek.

Devlet Destekleri Reformu

Yapısal politikalar kapsamında ayrıca "Devlet Destekleri Reformu" yapılacak.

Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak.

Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık olarak toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak.

Teşvik sistemi sadeleştirilecek

"Teşvik Sistemi Reforme Edilecek" başlığı altında ise mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak.

Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katma değerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleriyle rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile başlanılacak.

Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilecek.

Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacak.

Yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak.

AB Genel Veri Koruması Tüzüğü'nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacak.

(Sürecek)

cumhurbaşkanı, Ekonomi, Maliye, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor (3) - Son Dakika


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