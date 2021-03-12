Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor (2) - Son Dakika

Türkiye, sürdürülebilir ve güçlü büyüme için finansal piyasaların geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yapısal cari açığın azaltılması alanlarında destek ve teşvik mekanizmalarının da olduğu yeni adımlar atacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reform Paketi" için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, gelecek dönemde Türkiye'nin finansal piyasalarının geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve yapısal cari açığın azaltılması için önemli adımlar atılacak.

Tüm finansal kredi ve risk verisini içeren Risk Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kontrolünde yeniden organize edilecek.

Kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan "TROY" ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. Dijital (Şubesiz) Bankacılık lisanslamaları uygulamalarına imkan sağlanacak.

Dijital para için altyapı çalışması yapılacak

Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak.

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak.

Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkı güvence altına alınacak.

Tahvil Garanti Fonu oluşturulacak ve bu suretle reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçları kolaylaştırılacak.

Şirketlerin sermaye yapısını güçlendirici ve öz kaynakla finansmanı teşvik edici düzenlemeler hayata geçirilecek.

Finansal teknoloji alanında Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi'nde temsili sağlanacak.

BES'in kapsama alanı genişliyor

Öte yandan, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

Cari açığın azaltılması için ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlar desteklenecek

Öte yandan, hükümet tarafından özellikle yapısal cari açığın azaltılmasına yönelik önemli adımlar da atılacak.

Ara malı ithalatının azaltılmasına yönelik Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatı ile 5'inci ve 6'ncı bölgelerde imalata dayalı, ithal ikamesi ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği sağlanacak.

İmalat sanayisinin küresel değer zincirlerine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirlenecek ve bu ürünlere yönelik destek programları uygulamaya konulacak.

Cumhurbaşkanlığına bağlı iki başkanlık oluşturulacak

Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü bir sağlık sanayisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı, yeni gelişen teknolojilerde yurt içi kabiliyetleri geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecek.

Enerji ithalatını azaltıcı önlemler

Enerji Verimliliği Kanunu'nda yapılacak değişiklikle binalar ile tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği destekleri kapsamına dahil edilecek. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapı tamamlanacak, doğal gaz piyasası yeniden yapılandırılarak rekabetçi bir serbest piyasa geliştirilecek. Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilecek.

Ekonomide yeşil dönüşüm

Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil organize sanayi bölgeleri hayata geçirilecek.

Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan Türkiye'nin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.

Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek, toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

İhracat tabana yayılacak

İhracat potansiyeli yüksek KOBİ'lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek, ihracatın tabana yayılmasına yönelik adımlar atılacak.

Yurt dışı lojistik merkezleri açılarak ihracatçıların potansiyel pazarlara ve dağıtım kanallarına erişimi hızlandırılacak.

Katma değeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak.

KOBİ'lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak KOBİ'lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak.

Eximbank, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

İstihdamı artıran adımlar atılacak

İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. Öte yandan, ilave istihdama finansman desteği sağlanacak. Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredi 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Genç istihdamını artırmak için mesleki eğitim alanında destekler verilecek, iş gücü piyasasını yönlendirmek için "sektörel beceri haritaları" oluşturularak sektörel iş gücü planlaması yapılacak.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

(Sürecek)