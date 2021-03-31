Ekonomi Reformları Eylem Planı ile bankaların aktif kalitesi artırılacak

Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerinin finansal sektöre önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bankacılık sektörü, planda yer alan aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemleri bir bütün olarak değerlendiriyor. Kredinin tahsisinden başlayıp sorunlu alacak haline gelip çözümlenmesine kadar olan yaşam döngüsündeki yapısal sorunların giderilmesi için BDDK'nın paydaşların da katılımıyla mevzuatı ve süreçleri iyileştirme çalışmaları planladığını belirten sektör temsilcileri, BDDK'nın bankacılıkta teminata dayalı kredi tahsisinden, nakit akımlarına, projeye ve risklilik değerlendirmesine dayalı kredilendirmeye geçilmesini temel amaç olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kaynaklar, erken uyarı göstergeleriyle kredilerde ortaya çıkabilecek olası ödeme sorunlarının erken teşhis edilerek önceden müdahale edilmesi ile sorunlu alacaklara yeni akımların engellenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Aktiften silme ve Varlık Yönetim Şirketlerine satışı özendirecek teşvik mekanizmalarının kurulmasının planlanıyor

Bankacılık kaynakları, yaşama şansı olan, katma değer ve istihdam üreten şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için finansal yeniden yapılandırmanın yetersiz olduğu durumlarda operasyonel yeniden yapılandırma ve rehabilitasyona da ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

BDDK düzenlemeleriyle bu ihtiyaçların tespiti ve etkin bir şekilde uygulanması için bankaların söz konusu fonksiyonları ve birimleri oluşturmasının beklendiğini ifade eden kaynaklar, planın, banka içinde çözülemeyen ya da birden fazla bankayı ilgilendiren kredilerin rehabilitasyonunda Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) opsiyonunun devreye alınmasını da kapsadığını vurguladı.

Kaynaklar, aktiften silme ve Varlık Yönetim Şirketlerine (VYŞ) satışı özendirecek teşvik mekanizmalarının kurulmasının planlandığını belirterek, "Plan kapsamında VYŞ'lerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve rekabetçi yapılarının artırılmasına yönelik olarak Finansal Kurumlar Birliği'ne (FKB) üye olabilmesi halihazırda sağlanmış bulunuyor. Bir sonraki aşamada ise VYŞ'lere beş yıl süreyle tanınan vergi ve harç istisnasının süresiz hale getirilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.